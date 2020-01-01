عاجل.. السيسي يتمنى الشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:42 م
بوابة الفجر
رقية جمال
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التمنيات بالشفاء العاجل، لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.

وقال الرئيس السيسي: "أتقدم بخالص التمنيات بالشفاء العاجل لأخي جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية، وأن يعود سريعًا لاستكمال مسيرته وقيادة بلاده، سائلين المولى عز وجل ان يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وسائر الشعوب العربية".

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