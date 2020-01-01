عاجل.. السيسي يتمنى الشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التمنيات بالشفاء العاجل، لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.



