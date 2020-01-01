5 أدوية فعالة لعلاج فيروس كورونا يجري تصنعها في مصر





واستطاعت مصر تصنيع العديد من الأدوية الفعالة لعلاج فيروس كوفيد-19.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز الأدوية الفعالة لعلاج فيروس كورونا:



السوفالدي:



كشف الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، عن تصنيع عقار مصري يستخدم لعلاج فيروس سي ويتم تجربته في جامعة عين شمس لعلاج فيروس كورونا المستجد، وهو دواء "السوفالدي".



وأكد خطاب، أن سبب أستخدام الدواء لعلاج فيروس كورنا، هو تشابه تركيبة فيروس كورونا بفيروس سي، حيث انخفضت نسبة الوفيات في آسيا الي 20%.



ويعالج الدواء المرضي الذين يعانون من عدوى مرافقة مع فيروس العوز المناعي البشري، ويستند علي ذلك الي تجارب السريريةء، حيث كانت هناك استجابة مناعية ضد الفيروسات بنسبة 100%.



فاكسيرا:



أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، يوم الاثنين الماضي، عن اتفاق بين مصر والصين، لتكون مصر مركزا لتصنيع لقاح فيروس كورونا في القارة الإفريقية.



وأوضحت الوزارة أن الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات التابعة لوزارة الصحة والسكان وإحدى الشركات الصينية، سوف تتابع تجارب التصنيع لقاح لفيروس كورونا المستجد، تمهيدا لإنتاج ذلك اللقاح في مصر بعد ثبوت فعاليته.



دواء أنفيزيرام:



أعلنت شركة المصرية للصناعات الدوائية والمستحضرات في شهر مايو الماضي، عن تصنيع دواء "أنفيزيرام" لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.



ويعتمد "أنفيزيرام"، على المادة الفعالة "فافيبيرافير"، حيث تستخدم لعلاج مرضى "كوفيد 19".



ووفق لتجارب السريرية، يستطيع عقار "أنفيزيرام" السيطرة على فيروس كورونا خلال مدة تصل الي 4 و6 أيام من استخدامه، والذي يجعله أسرع دواء لعلاج المرضى مقارنة بأدوية أخرى مثل "ريمديسيفير" الذي تتراوح فترة علاجه من 15 إلى 11 يوما.



وقد حصلت الشركة على إخطار هيئة الدواء المصرية بشأن تسعير منتجها الجديد "أنفيزايرام"، ومن المقرر أن تصل سعر العبوة ال 1260 جنيه للعبوة، وتحتوى على 40 قرص.



فافيبيرافير:



أكدت إحدى شركات الأدوية والمستحضرات التجميل في بيان لها خلال الشهور الماضية عن تصنيع عقار فافيبيرافير بمصر.



ويعد العقار الجديد بمثابة علاج مضاد للفيروسات، وقد أثبت فعاليته في مواجهة فيروس كورونا المستجد في روسيا بعد شفاء المرضى في عدة أيام.



وقال مدير الشركة، إنه خضع لبرتوكولات العلاج بفيروس كورونا في كثير من الدول، كما أن هيئة الدواء المصرية تتعاون بشكل كبير لسرعة تسجيل العلاجات الحديثة التي تخدم المريض المصري.



ريمديسيفير:

كشفت إحدي الشركات العالمية في الشهور الماضية عن تصنيع عقار "ريمديسيفير " بمصر، والذي يستخدم لمعالجة مرضى فيروس كورونا.



وقد أثبت عقار "ريمديسيفير" مدي فعاليته لعلاج فيروس كورونا، حيث يعتمد علي تشكيل مضاد للفيروسات ويعطى عن طريق الوريد لعلاج الإيبولا، وقد منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الشهر الماضي ترخيص استثنائي لاستخدامه كعلاج في حالات الطوارئ.



كما حصلت الشركة على إخطار هيئة الدواء المصرية، بشأن تسعير منتجها الجديد "ريمديسيفير" أمبولات للحقن الوريدي، المقرر استخدامها في علاج المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19، حيث تقررر طرح المستحضر تحت العلامة التجارية (ريمديسيفير-راميدا) في صورة بوردة مجففة مخصصة للحقن الوريدي بسعر 680 جنيه للأمبول.



يوما بعد آخر، يكتشف العلماء لقاحات جديدة لعلاج فيروس كورونا المستجد، بعد أن تفشى في جميع أنحاء العالم.