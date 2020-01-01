الأردن يسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:41 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في الأردن، اليوم الثلاثاء، 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1113 إصابة.

 

وكشفت وزارة الصحة الأردنية، أن 44 حالة من الحالات قادمة من سوريا، وحالتين من فنادق الحجر.

 

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، أيضا عن تسجيل 6 حالات شفاء.

 

وفي وقت سابق، قالت لجنة المتابعة الخاصة بكورونا، في موجز صحفي: إنه "لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا، سواء محلية أو خارجية، لليوم الثاني على التوالي"، وبذلك يبقى إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة عند مستوى 1169 إصابة.

 

وذكرت اللجنة، أنه "سجلت 5 حالات شفاء من فيروس كورونا"، مؤكدة على إجراء 7876 فحصاً مختبرياً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن في البلاد 448701 فحصا، لافتة إلى أن أعداد الوفيات بسبب الوباء بقيت عند 10 حالات وفاة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,259 مليون إصابة، بينهم أكثر من 554 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,127 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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