أحدثها "بحث إرسال عناصر قتالية لليبيا".. تاريخ جلسات البرلمان السرية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:41 م
البرلمان
البرلمان
ياسمين مبروك
أعادت الجلسة السرية، التي انعقدت بمجلس النواب، لبحث إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي، للأذهان، جميع الجلسات السابقة بنفس الأمر، وضوابطها.

بحث إرسال عناصر قتالية لليبيا

شهدت الجلسة السرية التي انعقدت، أمس الاثنين، بحث إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية.

بيان رئيس الوزراء 

لم تكن الجلسة السرية، الأولى من نوعها، بل سبقها عقد مجلس الأمة، في 12 يونيو 1940م، لإلقاء بيان لرئيس مجلس الوزراء.

الموقف من اليمن

كما انعقدت جلسة سرية بمجلس النواب، في ٢٤ فبراير ١٩٦٥ ص ١٩٤٩، للاستماع لبيان من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن الموقف في اليمن.

وأعيدت الجلسة علنية، وجرت الموافقة بالإجماع على اقتراح بقرار بأن المجلس "بعد أن استمع إلى البيان الذي أدلى به المشير عبد الحكيم عامر النائب الأول لرئيس الجمهورية ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبعد أن ناقش الوضع في اليمن من جميع نواحيه، ووضحت أمامه الحقائق كاملة وبأدق تفاصيلها، يؤكد أن السياسة التي أخذت بها الجمهورية العربية المتحدة لمساندة الثورة العربية في اليمن إنما هي تجسيد واقعي للمبادئ التي آمن بها شعب الجمهورية العربية المتحدة منذ بدأ ثورته في الثالث والعشرين من يوليو سنة 1952، وأعلنها في ميثاقه الوطني.

بيان وزير الخارجية 

وعقدت جلسة سرية، في 25 مارس 1970، عند إلقاء بيان لوزير الخارجية.

حالات انعقاد الجلسات السرية 

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حالات انعقاد الجلسات السرية، بمقتضى المواد من 281 حتى 285.

وتنص اللائحة أنه "يجوز للمجلس عقد جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية، ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى سرية الجلسة واثنان من معارضيها.

ولا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه، وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم بحضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأى وجه من الوجوه.

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