أحدثها "بحث إرسال عناصر قتالية لليبيا".. تاريخ جلسات البرلمان السرية

أعادت الجلسة السرية، التي انعقدت بمجلس النواب، لبحث إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي، للأذهان، جميع الجلسات السابقة بنفس الأمر، وضوابطها.

شهدت الجلسة السرية التي انعقدت، أمس الاثنين، بحث إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية.

شهدت الجلسة السرية التي انعقدت، أمس الاثنين، بحث إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية.

لم تكن الجلسة السرية، الأولى من نوعها، بل سبقها عقد مجلس الأمة، في 12 يونيو 1940م، لإلقاء بيان لرئيس مجلس الوزراء.

لم تكن الجلسة السرية، الأولى من نوعها، بل سبقها عقد مجلس الأمة، في 12 يونيو 1940م، لإلقاء بيان لرئيس مجلس الوزراء.





كما انعقدت جلسة سرية بمجلس النواب، في ٢٤ فبراير ١٩٦٥ ص ١٩٤٩، للاستماع لبيان من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن الموقف في اليمن.





وأعيدت الجلسة علنية، وجرت الموافقة بالإجماع على اقتراح بقرار بأن المجلس "بعد أن استمع إلى البيان الذي أدلى به المشير عبد الحكيم عامر النائب الأول لرئيس الجمهورية ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبعد أن ناقش الوضع في اليمن من جميع نواحيه، ووضحت أمامه الحقائق كاملة وبأدق تفاصيلها، يؤكد أن السياسة التي أخذت بها الجمهورية العربية المتحدة لمساندة الثورة العربية في اليمن إنما هي تجسيد واقعي للمبادئ التي آمن بها شعب الجمهورية العربية المتحدة منذ بدأ ثورته في الثالث والعشرين من يوليو سنة 1952، وأعلنها في ميثاقه الوطني.



