فايلر يطالب بتجديد إعارة نجم الأهلي

تلقى عمار حمدي نجم النادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي طلائع الجيش نبأ صادم بشأن مستقبله مع الفريق الأحمر الفترة المقبلة.





وتنتهي إعارة عمار حمدي مع نادي طلائع الجيش بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي وطلب من إدارة الأهلي أن يتم حسم مصيره مع الفريق الأيام القادمة.





وقامت إدارة القلعة الحمراء بنقل ملف المعارين والصفقات الجديدة بأكمله إلى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق ليحسمه بنفسه.





واستقر فايلر على تجديد إعارة عمار حمدي لموسم أخر في الصيف وذلك لعدم حاجة الفريق إلى خدماته في الموسم المقبل.





يذكر أن عمار حمدي هو الأخر كان قد أكد من قبل أنه يرغب في الاستمرار مع نادي طلائع الجيش وتجديد إعارته لموسم أخر ليضمن فرصة مشاركة الموسم القادم.











