فايلر يطالب بتجديد إعارة نجم الأهلي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:10 م
فايلر
فايلر
حسام مجدي
تلقى عمار حمدي نجم النادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي طلائع الجيش نبأ صادم بشأن مستقبله مع الفريق الأحمر الفترة المقبلة.

وتنتهي إعارة عمار حمدي مع نادي طلائع الجيش بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي وطلب من إدارة الأهلي أن يتم حسم مصيره مع الفريق الأيام القادمة.

وقامت إدارة القلعة الحمراء بنقل ملف المعارين والصفقات الجديدة بأكمله إلى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق ليحسمه بنفسه.

واستقر فايلر على تجديد إعارة عمار حمدي لموسم أخر في الصيف وذلك لعدم حاجة الفريق إلى خدماته في الموسم المقبل.

يذكر أن عمار حمدي هو الأخر كان قد أكد من قبل أنه يرغب في الاستمرار مع نادي طلائع الجيش وتجديد إعارته لموسم أخر ليضمن فرصة مشاركة الموسم القادم.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمار حمدي رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

منذ أقل من ساعتين

مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يطالب بتجديد إعارة نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

لا تخرج من المنزل.. تحذيرات عاجلة بشأن طقس الغد

منذ أقل من ساعتين

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ ساعة و 18 دقيقة

مانشستر يونايتد يلقن دي خيا درسا قاسيا

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن قيمة صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

5 ملايين جنيه تنهي صفقة جديدة للأهلي

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يقترب من حسم مصير الجوكر

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يرفض الإغراءات ويقرر البقاء

منذ ساعة و نصف

الأهلي يحدد شرطه الوحيد للتخلي عن مروان محسن

منذ حوالي 7 ساعات

عقار جديد ينضم إلى قائمة لقاحات فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تطمئن المواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير سطوع الشمس على كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد اقتراب عمر السعيد وكاسونجو.. الزمالك يخطط لضم الهداف

منذ ساعة و 11 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:20 م

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

03:01 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

08:27 ص

5 ملايين جنيه تنهي صفقة جديدة للأهلي

03:52 م

مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

02:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً