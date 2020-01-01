5 ملايين جنيه تنهي صفقة جديدة للأهلي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:52 م
الاهلي
الاهلي
محمد جمال
يسعى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وكشفت تقارير صحفية اليوم أن النادى الأهلى يحق له التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام لاعب فريق وادى دجلة مقابل 5 مليون جنيه خاصة ان هناك عقد بين الناديين بعدما انتقل بيكهام لوادى دجلة ضمن صفقة انتقال محمد محمود لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي.

وكان أحمد رمضان بيكهام أحد اللاعبين الذي ظهروا بصورة مميزة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام وتأهل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بعد تتويج مصر باللقب.

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رياضة بيكهام الاهلي 5 ملايين

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