رجب الشرنوبي يكتب: الآن حان الوقت.. لإثبات الانتماء الوطني

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:55 م
بوابة الفجر
بصدور هذا البيان التاريخي من مجلس النواب المصري والذي يحمل الموافقة علي إرسال بعض عناصر القوات المسلحة المصرية خارج حدود الوطن في مهمات قتالية، تكون مصر قد أعلنت أنها في حالة حرب مع كل من يهدد مصالحها القومية وأمان شعبها وأمنها القومي.. وللحروب دائماً رجالها التي تستطيع تحمل مسئولياتها كما أن للحروب أيضاً ظروفها وحساباتها الخاصة.. ولكن ماذا يعني صدور مثل هذا البيان؟؟؟.. صدور هذا البيان التاريخي عن مجلس النواب المصري بالإجماع.. يعني أولًا أن الشعب المصري بالكامل قد أصدر أمراً مباشراً لقواته المسلحة بالتحرك وإتخاذ كل مايلزم ومايراه قادتها مناسباً لصون مصالحه ومقدراته والحفاظ علي أرضه وحماية أمنه القومي...كما يعني بما لايدع مجال للشك أن مصر دولة مؤسسات لا تتخطي أياً منها دورها المرسوم لها في الدستور .. كما تعبر بوضوح بأن القرار القومي المصري يمر بمراحله المختلفة عبر مؤسساتها الدستورية...توالي بيانات الدعم من المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها  الأزهر الشريف ودار الإفتاء والكنيسة المصرية  بتوحيد الصفوف وشحذ الهمم للوقوف خلف قواتنا المسلحة المصرية بما يوضح بأن الدعم لها واجب ديني وفرض عين علي كل أفراد الشعب المصري في هذه الظروف الإستثنائية ..التي يواجه فيها الوطن مؤمرات خارجية للنيل منه والعبث بأمنه القومي ومصالحه الإستراتيجية.

من المؤكد أن الحرب النفسية الموجهة ضد الشعب المصري منذ سنوات ببث الشائعات المغرضةوإفتعال الأزمات الوهمية ومحاولات بث الفرقه من خلال مواقع التواصل الإجتماعي والقنوات المشبوهة.. ستتصاعد وتيرتها خلال الأيام والأسابيع القادمة..فعلينا جميعًا أن نتحلي بأقصي درجات الحذر من هذه المؤمرات الخبيثة..يجب أن نعلم أننا بهذا البيان التاريخي لدي كل منا دور وطني مهماًوضرورياً قد بدأ فعلًا ..من الضروري أن نثبت أمام أنفسنا أولاً وأمام العالم كله ثانياً أننا لا ننتمي لشيء آخر سوي هذا الوطن..الذي أكرمه الله وزاده تشريفًا في أكثر من موضع عبر كل الكتب السماوية.

علينا أن نؤمن بأن الدفاع عن الأوطان فريضة ولنا في رسول الله أسوة حسنه ..وخطاب رسول الله حينما أُضطر للخروج من مكة المكرمة خير دليل علي ذلك.. كما يعتبر بمثابة صورة حقيقية لأعلي دروس الوطنية والإنتماء عبر التاريخ .. من أجل وطننا ومستقبل أبنائنا وأجيالنا القادمة علينا أن نوحد صفوفنا ولا نستمع ولا نثق إلا لما يصدر عن مؤسساتنا الوطنية.. ندعوا الله جميعاً أن يكون النصر حليفاً لأبنائنا في القوات المسلحة.. ولنا ان نفخر دائماً بأن قواتنا المسلحة المصرية هي نفسها التي عبر قائدها الأعلي الرئيس عبد الفتاح السيسي  عن فلسفتها وعقيدتها العسكرية بكل وضوح.. فالجيش الجيش المصري جيش رشيد يحمي ولايهدد.

الجيش المصري الخالص الذي تم إنشاؤه في الربع الأول من القرن الماضي وأول مدرسة للحربية في أسوان هو جيش الشعب.. عقيدته العسكرية ثابته وهي الدفاع عن الشعب.. ولم لا وهو بمثابة شركة مساهمة مصرية يمتلك كل مصري ومصرية منا سهم من أسهمها.. لا يوجد مصرية أو مصرية لم يسهم في بناء هذه القوات المسلحة الباسلة.. من لم يلتحق به جندياً أوضابطاً كان جندياً في ميدان الخدمة العامة.. هذا الجيش هو نفسه الذي أوصي به سيد المرسلين (ص) حينما قال أنهم خير أجناد الأرض وأنهم في رباط إلي يوم الدين.. حفظ الله مصر وشعبها وقيادتها من كل سوء.

أخبار تهمك

شوبير يفجر مفاجأة عن قيمة صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

نجم من العيار الثقيل على أعتاب الدوري المصري

منذ ساعة و 6 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحدد شرطه الوحيد للتخلي عن مروان محسن

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تطمئن المواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

منذ 36 دقيقة

ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام مانشستر سيتي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم مصير الجوكر

منذ حوالي 6 ساعات

التموين تكشف تفاصيل طرح كمامة قماشية بـ 6 جنيهات (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير سطوع الشمس على كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| بـ"الإنجليزية".. بيان للبرلمان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

منذ حوالي 13 ساعة

أخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عقار جديد ينضم إلى قائمة لقاحات فيروس كورونا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

منذ حوالي 20 ساعة

مانشستر يونايتد يلقن دي خيا درسا قاسيا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:27 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

02:31 م

شوبير يفجر مفاجأة عن قيمة صفقة الأهلي الجديدة

12:36 م

عقار جديد ينضم إلى قائمة لقاحات فيروس كورونا

12:55 م

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير سطوع الشمس على كورونا

08:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً