أعضاء "قضايا الدولة" الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل (صور)
الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:48 م
مروة هيكل
أدى المندوبون المساعدون الذين تم تعيينهم بهيئة قضايا الدولة، اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بحضور المستشار أبوبكر الصديق عامر رئيس الهيئة، ولفيف من قيادات الهيئة والوزارة، في احتفالية أقيمت بديوان عام "العدل".
ورحب الوزير في كلمته، برئيس الهيئة وأعضائها الجدد، موضحًا أن "قضايا الدولة" أقدم هيئة قضائية، حيثُ أنشئت عام 1875، وارتفعت قامتها بجهد وفكر شيوخها، آملًا لها المزيد من التقدم.
وشدد على التمسك بالقيم والتقاليد القضائية، والبعد عن مواطن الريب والظنون، والتزود بالعلم وسعة الاطلاع لإظهار الحق، مؤكدًا دور هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على مقدرات الشعب واستحقاقاته، بما لها من ريادة في هذا المجال.
وأعرب باسم جميع الجهات والهيئات القضائية دعمهم اللامحدود للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولجيشنا العظيم وهو يؤدي رسالته المجيدة ؛ لحماية أرض مصر وأمنها القومي، واثقًا من نصر الله لهم، واختتم كلمته متمنيًا للأعضاء الجدد مستقبلًا مزدهرًا.
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أكد المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، أن وزير العدل المستشار عمر عمران، أجرى اليومبزيارة لدار القضاء العالي، التقي فيها رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.
وقدم التهنئة للمستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بمناسبة بلوغه سن التقاعد الشهر القادم، وقدم له درع وزارة العدل تكريما له ولمجهوداته في رعاية مصالح القضاء المصري طوال فترة خدمته وتقلده رئاسة مجلس القضاء الأعلى.
كما قدم رئيس محكمة النقض درع مجلس القضاء الأعلى للوزير عمر عمران تقديرا لسيادته في حضور أعضاء مجلس القضاء الأعلى وقيادات محكمة النقض والاستئناف.
وهنأ الوزير أعضاء المجلس الجدد الذين حضروا اللقاء بحضور المستشار حمادة الصاوي النائب العام وعضو مجلس القضاء الأعلى، وتم تبادل الحديث عن الفترة القادمة والاستعداد للعام القضائية الجديد.
وتمت هذه الزيارة بصورة غير مسبوقة للتعاون التام القائم بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لصالح القضاء المصري الشامخ في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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