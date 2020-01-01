أعضاء "قضايا الدولة" الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل (صور)

أدى المندوبون المساعدون الذين تم تعيينهم بهيئة قضايا الدولة، اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بحضور المستشار أبوبكر الصديق عامر رئيس الهيئة، ولفيف من قيادات الهيئة والوزارة، في احتفالية أقيمت بديوان عام "العدل".





ورحب الوزير في كلمته، برئيس الهيئة وأعضائها الجدد، موضحًا أن "قضايا الدولة" أقدم هيئة قضائية، حيثُ أنشئت عام 1875، وارتفعت قامتها بجهد وفكر شيوخها، آملًا لها المزيد من التقدم.





وشدد على التمسك بالقيم والتقاليد القضائية، والبعد عن مواطن الريب والظنون، والتزود بالعلم وسعة الاطلاع لإظهار الحق، مؤكدًا دور هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على مقدرات الشعب واستحقاقاته، بما لها من ريادة في هذا المجال.





وأعرب باسم جميع الجهات والهيئات القضائية دعمهم اللامحدود للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولجيشنا العظيم وهو يؤدي رسالته المجيدة ؛ لحماية أرض مصر وأمنها القومي، واثقًا من نصر الله لهم، واختتم كلمته متمنيًا للأعضاء الجدد مستقبلًا مزدهرًا.





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