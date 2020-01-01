تسليم 24 كرسي متحرك ضمن مبادرة حساة كريمة بقري أبو المطامير بالبحيرة

Advertisements

قامت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة، بتسليم عدد 24 كرسي متحرك للمحتاجين من أبناء قريتى الياسينية والمهدية بمركز ابو المطامير، ضمن مبادرة حياة كريمة لتخفيف الاعباء عن كاهلهم والمساعدة فى اندامجهم بالمجتمع.



ومن جانبه إكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" والتي تهدف إلي الارتقاء بالمستوى الإقتصادى والإجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.



مشيرًا إلى أهمية المبادرة لتوفير كافة المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطني القرى الأكثر احتياجا، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتوفير حياة كريمة للمواطن والارتقاء بجودة حياته، مشيدا بجهود ودور الجمعيات المشاركة فى المبادرة للمساهمة فى تخفيف الاعباء عن كاهل مواطنى تلك القرى وخاصة من خلال رفع كفاءة وتطوير بعض المنازل وتنظيم القوافل الطبية وتوزيع المساعدات.



وفي سياق آخر، عقد محافظ البحيرة اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها يومي 11 و12 أغسطس المقبل، مؤكدا أن المشاركة واجب وطني على كل مصري، موجهًا جموع المواطنين بضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن صوتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي والمشاركة السياسية للنهوض بوطننا الغالي.



ووجه "آمنة" خلال اجتماعه مع رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والشركات، بالالتزام بالوقوف على مسافة واحدة تأكيدا للحيادية والشفافية مع التأكيد على التشجيع للمشاركة فى الانتخابات بفاعلية من خلال توفير وسائل المواصلات لنقل الناخبين لمقرات الجان والإشراف على نقل المواطنين للجان بعمل خطوط لنقل المواطنين للجان مجانية، وتجهيز مقر كل لجنه على أن يكون مؤمن ومحاط بالأسوار من كل جانب وبالأبواب والشبابيك الحديدية "المقر هو الغرفة التي سيتم بها إجراء وأخذ الأصوات والتحفظ على صناديق الاقتراع".



كما أكد محافظ البحيرة، علي تجهيز 716 مركز انتخابي و908 لجنة فرعية لاستقبال الناخبين في انتهابات مجلس الشيوخ المقؤر انعقادها يومي 11 و12 أغسطس المقبل، وشدد علي تجهيز الأقفال اللازمة لكل لجنة انتخابية وتوفير نسخة كاملة من المفاتيح.



مشددا علي توافر وصلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية بالمقار الانتخابية، وتجهيز دورات المياه وصيانتها بالمقرات الانتخابية، وتكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها، ومراجعة اعمال إنارة الشوارع واللجان وخاصة الشوارع المؤدية للمقار الانتخابية والتأكد من وجودوسيلة إضاءة تبادلية حال انقطاع التيار باللجنة وتدبير عدد كاف من الكشافات الكهربائية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية.



حيث أن الكتلة التصويتية للناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة تبلغ 3 مليون و895 الف و934 ناخب بنسبة 6.36% من اجمالی عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية، كما تبلغ عدد المراکز الانتخابية 719 وعدد اللجان العامة 18 وعدد اللجان الفرعية 908 لجنة.