ضمن حكاياته الـ6.. جميلة عوض تشارك في مسلسل "إلا أنا"

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تستعد الفنانة الشابة جميلة عوض في أغسطس المقبل لتصوير دورها في أبيض وردي، وهو اسم مؤقت لواحدة من ست حكايات يتضمنها مسلسل إلا أنا، من تأليف الكاتبة نجلاء الحديني وإخراج مريم الأحمدي.



يتألف مسلسل إلا أنا من ست حكايات منفصلة، تقع كل واحدة في عشر حلقات ولكل منها مؤلف ومخرج وبطلة. جميع الحكايات مقتبسة من قصص وأحداث واقعية، يتم من خلالها تناول العديد من القضايا التي تهم المجتمع المصري.



يُذكر أن أحدث أعمال جميلة عوض يتمثل في قيامها ببطولة فيلم بنات ثانوي، الذي تم عرضه في يناير الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، كما أشاد به الناقد السينمائي طارق الشناوي قائلًا إنه "مغامرة خرجت برة صندوق الأعمال السائدة".



ومؤخرًا فازت جميلة بـجائزة أفضل ممثلة أفريقية - آسيوية عن دورها بفيلم الضيف، في مهرجان نيو فيچن السينمائي الدولي بهولندا. كما تم تكريمها من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري باعتبارها قدوة للشباب فيما تقدمه من أعمال فنية.



جميلة عوض فنانة تنتمي لعائلة فنية ولفتت الأنظار إليها بدور هانيا في مسلسل تحت السيطرة (2015)، وهو العام الذي حصلت فيه على العديد من الجوائز، منها جائزة الدير جيست كأفضل ممثلة صاعدة، قبل أن تنطلق في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية المميزة، مثل هيبتا: المحاضرة الأخيرة (2016)، الذي حقق أعلى الإيرادات في شباك التذاكر وقت عرضه، والضيف (2019)، الذي جاء عرضه العالمي الأول في مهرجان تالين بلاك نايتس السينمائي في إستونيا وفاز بجائزة الجمهور، وسبع البرمبة (2019) الذي تخطت إيراداته 37 مليون جنيه، ذلك بالإضافة إلى مسلسل لا تطفئ الشمس الذي نافس بقوة في موسم رمضان 2017.