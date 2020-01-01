ضمن حكاياته الـ6.. جميلة عوض تشارك في مسلسل "إلا أنا"

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:26 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تستعد الفنانة الشابة جميلة عوض في أغسطس المقبل لتصوير دورها في أبيض وردي، وهو اسم مؤقت لواحدة من ست حكايات يتضمنها مسلسل إلا أنا، من تأليف الكاتبة نجلاء الحديني وإخراج مريم الأحمدي.

يتألف مسلسل إلا أنا من ست حكايات منفصلة، تقع كل واحدة في عشر حلقات ولكل منها مؤلف ومخرج وبطلة. جميع الحكايات مقتبسة من قصص وأحداث واقعية، يتم من خلالها تناول العديد من القضايا التي تهم المجتمع المصري.

يُذكر أن أحدث أعمال جميلة عوض يتمثل في قيامها ببطولة فيلم بنات ثانوي، الذي تم عرضه في يناير الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، كما أشاد به الناقد السينمائي طارق الشناوي قائلًا إنه "مغامرة خرجت برة صندوق الأعمال السائدة".

ومؤخرًا فازت جميلة بـجائزة أفضل ممثلة أفريقية - آسيوية عن دورها بفيلم الضيف، في مهرجان نيو فيچن السينمائي الدولي بهولندا. كما تم تكريمها من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري باعتبارها قدوة للشباب فيما تقدمه من أعمال فنية.

جميلة عوض فنانة تنتمي لعائلة فنية ولفتت الأنظار إليها بدور هانيا في مسلسل تحت السيطرة (2015)، وهو العام الذي حصلت فيه على العديد من الجوائز، منها جائزة الدير جيست كأفضل ممثلة صاعدة، قبل أن تنطلق في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية المميزة، مثل هيبتا: المحاضرة الأخيرة (2016)، الذي حقق أعلى الإيرادات في شباك التذاكر وقت عرضه، والضيف (2019)، الذي جاء عرضه العالمي الأول في مهرجان تالين بلاك نايتس السينمائي في إستونيا وفاز بجائزة الجمهور، وسبع البرمبة (2019) الذي تخطت إيراداته 37 مليون جنيه، ذلك بالإضافة إلى مسلسل لا تطفئ الشمس الذي نافس بقوة في موسم رمضان 2017.

أخبار تهمك

الأهلي يحدد شرطه الوحيد للتخلي عن مروان محسن

منذ حوالي 7 ساعات

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

منذ ساعة و نصف

نجم الأهلي يرفض الإغراءات ويقرر البقاء

منذ ساعة و 26 دقيقة

مانشستر يونايتد يلقن دي خيا درسا قاسيا

منذ حوالي 5 ساعات

عقار جديد ينضم إلى قائمة لقاحات فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن قيمة صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ ساعة و 13 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة تطمئن المواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

لا تخرج من المنزل.. تحذيرات عاجلة بشأن طقس الغد

منذ ساعة و نصف

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير سطوع الشمس على كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد اقتراب عمر السعيد وكاسونجو.. الزمالك يخطط لضم الهداف

منذ ساعة و 6 دقيقة

مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

منذ ساعتين

فايلر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لعودة أزارو

منذ ساعة و 7 دقيقة

5 ملايين جنيه تنهي صفقة جديدة للأهلي

منذ 42 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم مصير الجوكر

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:20 م

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

03:01 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

08:27 ص

5 ملايين جنيه تنهي صفقة جديدة للأهلي

03:52 م

مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

02:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً