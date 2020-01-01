الأهلي يستعد لمخاطبة هيدرسفيلد من أجل مشاركة رمضان صبحي فى نهائي أبطال إفريقيا

يسعي النادي الأهلي لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي جناح الفريق والمعار من فريق هيدرسفيلد تاون الانجليزي حتى نهاية الموسم الحالي.









ويرغب النادى الأهلى فى التعاقد مع رمضان صبحي بصورة نهائية أو تجديد إعارته خاصة انه احد الركائز الأساسية فى تشكيل المدرب السويسري رينيه فايلر.









ويستعد النادى الأهلى لمخاطبة فريق هيدرسفيلد للسماح بمشاركة رمضان صبحي فى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام فى حال صعود الفريق للمباراة النهائية خاصة ان النهائي من المقرر إقامته فى الأسبوع الثانى من اكتوبر وسيكون فى ذلك الوقت انتهت اعارة اللاعب مع الأهلي .









ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه الوداد البيضاوي المغربي بينما يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.