انجيلا ميركل: ندرس تقليص المساعدات الأوروبية

تجنبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرد على سؤال عما إذا كان من الممكن تقليص مساعدات الاتحاد الأوروبي مستقبلا، إذا انتهكت دول التكتل مبادئ سيادة القانون.









وبحسب "الألمانية" قالت ميركل صباح اليوم بعد انتهاء القمة الأوروبية في بروكسل: "إنك تعلم أن هناك إجراء قانونيا قيد المناقشة، كانت المفوضية الأوروبية اقترحته في المجلس (الأوروبي)... يجب مواصلة العمل على هذا الإجراء القانوني".









وأضافت المستشارة الألمانية أنه ربما سيتم الانشغال بأسئلة عن هذا الموضوع مرة أخرى في قمة أوروبية أخرى، لافتة إلى أن المصادقة على هذا الإجراء القانوني تستلزم أغلبية واضحة.









يشار إلى أن تحقيق الاقتران المقرر بين مساعدات الاتحاد الأوروبي والالتزام بالقيم الأساسية للاتحاد مثل سيادة القانون، كان أحد القضايا الأكثر إثارة للجدل في إطار النقاش حول حزمة المساعدات الاقتصادية التي تقدر بمئات المليارات لمواجهة تداعيات وباء كورونا.









تجدر الإشارة إلى أن دولا في شرق الاتحاد الأوروبي مثل المجر وبولندا، التي سيسري ضدها الإجراء بسبب انتهاكها سيادة القانون، تعارض بشدة هذا الاقتران. في حين تصر عليه دول أخرى.



