انجيلا ميركل: ندرس تقليص المساعدات الأوروبية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:18 م
بوابة الفجر
تجنبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرد على سؤال عما إذا كان من الممكن تقليص مساعدات الاتحاد الأوروبي مستقبلا، إذا انتهكت دول التكتل مبادئ سيادة القانون.


وبحسب "الألمانية" قالت ميركل صباح اليوم بعد انتهاء القمة الأوروبية في بروكسل: "إنك تعلم أن هناك إجراء قانونيا قيد المناقشة، كانت المفوضية الأوروبية اقترحته في المجلس (الأوروبي)... يجب مواصلة العمل على هذا الإجراء القانوني".


وأضافت المستشارة الألمانية أنه ربما سيتم الانشغال بأسئلة عن هذا الموضوع مرة أخرى في قمة أوروبية أخرى، لافتة إلى أن المصادقة على هذا الإجراء القانوني تستلزم أغلبية واضحة.


يشار إلى أن تحقيق الاقتران المقرر بين مساعدات الاتحاد الأوروبي والالتزام بالقيم الأساسية للاتحاد مثل سيادة القانون، كان أحد القضايا الأكثر إثارة للجدل في إطار النقاش حول حزمة المساعدات الاقتصادية التي تقدر بمئات المليارات لمواجهة تداعيات وباء كورونا.


تجدر الإشارة إلى أن دولا في شرق الاتحاد الأوروبي مثل المجر وبولندا، التي سيسري ضدها الإجراء بسبب انتهاكها سيادة القانون، تعارض بشدة هذا الاقتران. في حين تصر عليه دول أخرى.

أخبار تهمك

التموين تكشف تفاصيل طرح كمامة قماشية بـ 6 جنيهات (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن قيمة صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الصحة تطمئن المواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مانشستر يونايتد يلقن دي خيا درسا قاسيا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحدد شرطه الوحيد للتخلي عن مروان محسن

منذ حوالي 6 ساعات

عقار جديد ينضم إلى قائمة لقاحات فيروس كورونا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

منذ 38 دقيقة

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير سطوع الشمس على كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم مصير الجوكر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| بـ"الإنجليزية".. بيان للبرلمان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 7 ساعات

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

منذ حوالي 20 ساعة

نجم من العيار الثقيل على أعتاب الدوري المصري

منذ ساعة و 8 دقيقة

ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام مانشستر سيتي

منذ حوالي 6 ساعات

أخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:27 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

02:31 م

شوبير يفجر مفاجأة عن قيمة صفقة الأهلي الجديدة

12:36 م

عقار جديد ينضم إلى قائمة لقاحات فيروس كورونا

12:55 م

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير سطوع الشمس على كورونا

08:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً