اليوم.. انطلاق تصوير مسلسل "شارع 9" لنرمين الفقي ورانيا يوسف

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:28 م
بوابة الفجر
نور طلعت
انتهى منذ أيام المؤلف حسين مصطفى محرم، والمخرج محمد عبدالخالق، من كل التحضيرات الخاصة بتفاصيل مسلسل"شارع 9"، ليبدأ فريق عمل المسلسل تصوير أولى مشاهدهم اليوم في المعادي، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.


تدور أحداث مسلسل "شارع 9"، من خلال 45 حلقة، في إطار اجتماعي ويتناول فترة زمنية معينة لتبدأ منذ 2010 حتى يومنا هذا. 


مسلسل "شارع 9"، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق، وبطولة رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، هدى الاتربى، ياسر على ماهر، احمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، منه عرفة وعدد آخر من الفنانين، وسيتم تحديد موعد عرض المسلسل، بعد الانتهاء من التصوير مباشرة.

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