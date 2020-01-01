محافظة بني سويف تعلن حاجتها لشغل وظائف مهندسين بنظام التعاقد
الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:24 م
احمد فتحى الدسوقي
أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن حاجتها لشغل وظائف مهندسين "مدني وعمارة وتخطيط عمراني" للعمل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن التابعة عن طريق التعاقد وفقا للقرار 125 لسنة 2018 بشأن التعاقد الوظيفي بالشروط الآتية:
1- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة "مدني وعمارة" أوكلية تخطيط عمراني.
2- ألا يزيد سن المتقدم في أول أغسطس 2020 عن 35 عام.
3- أن يكون مقيدا بنقابة المهندسين.
4- أن يكون حاصلًا على دورات تدريبية متخصصة في "البرامج الهندسية ونظم المعلومات الجغرافية".
5- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.
6- أن يقدم بعد إجتياز الإختبارات اللأزمة للتعاقد ما يفيد بعدم القرابة لاى من شاغلى الوظائف القيادية او الادارة الاشرافيه بالمحافظة وذلك حتى درجة القرابة الثانية نسبًا او صهرًا.
7- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أوالامانة أو تفقده الثقة والإعتبار.
8- أن يجتاز الكشف الطبي اللأزم بعد الترشح لشغل الوظيفة.
9- أن يجتاز الاختبارات اللازمة للتعاقد والمقابلة الشخصية.
10- لا يترتب على إبرام التعاقد التزام المحافظة بالتثبيت أوالتعيين في وظائف دائمة أوعلى الصناديق والحسابات الخاصة.
المستندات المطلوبة
طلب باسم اللواء سكرتير عام محافظة بني سويف مرفقا به:
1- سيرة ذاتية تتضمن الخبرة النوعية ومدتها الزمنية التي سبق أن شغلها المتقدم مرفقا بها صورة شخصية وموضحا بها رقم التليفون.
2- أصل المؤهل الدراسي وصورة منه وأي مؤهلات أعلى "دبلومة وماجستير...الخ".
3- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
4- صحيفة حالة جنائية حديثة.
5- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.
6- شهادة الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها.
7- صورة الخدمة العامة للاناث.
8- شهادات الخبرة الحاصل عليها والدورات التدريبية التي اجتازها في مجال عمله.
وعلى من يرغب في التقدم لشغل إحدى الوظائف المشار إليها بعاليه إرسال صور جميع المستندات الموضحة بعاليه (PDF) على البريد الالكتروني ([email protected]) لمدة 15 يوم، اعتبارًا من 25 يوليو 2020 حتى 8 أغسطس 2020 وسيتم إخطار المتقدمين بمواعيد استلام اصول المستندات بالادارة العامة للموارد البشرية والتي تنطبق عليهم الشروط الموضحة بعاليه طبقًا للمواعيد التي ستعلن على الصفحة الرسمية للمحافظة.
1- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة "مدني وعمارة" أوكلية تخطيط عمراني.
2- ألا يزيد سن المتقدم في أول أغسطس 2020 عن 35 عام.
3- أن يكون مقيدا بنقابة المهندسين.
4- أن يكون حاصلًا على دورات تدريبية متخصصة في "البرامج الهندسية ونظم المعلومات الجغرافية".
5- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.
6- أن يقدم بعد إجتياز الإختبارات اللأزمة للتعاقد ما يفيد بعدم القرابة لاى من شاغلى الوظائف القيادية او الادارة الاشرافيه بالمحافظة وذلك حتى درجة القرابة الثانية نسبًا او صهرًا.
7- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أوالامانة أو تفقده الثقة والإعتبار.
8- أن يجتاز الكشف الطبي اللأزم بعد الترشح لشغل الوظيفة.
9- أن يجتاز الاختبارات اللازمة للتعاقد والمقابلة الشخصية.
10- لا يترتب على إبرام التعاقد التزام المحافظة بالتثبيت أوالتعيين في وظائف دائمة أوعلى الصناديق والحسابات الخاصة.
المستندات المطلوبة
طلب باسم اللواء سكرتير عام محافظة بني سويف مرفقا به:
1- سيرة ذاتية تتضمن الخبرة النوعية ومدتها الزمنية التي سبق أن شغلها المتقدم مرفقا بها صورة شخصية وموضحا بها رقم التليفون.
2- أصل المؤهل الدراسي وصورة منه وأي مؤهلات أعلى "دبلومة وماجستير...الخ".
3- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
4- صحيفة حالة جنائية حديثة.
5- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.
6- شهادة الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها.
7- صورة الخدمة العامة للاناث.
8- شهادات الخبرة الحاصل عليها والدورات التدريبية التي اجتازها في مجال عمله.
وعلى من يرغب في التقدم لشغل إحدى الوظائف المشار إليها بعاليه إرسال صور جميع المستندات الموضحة بعاليه (PDF) على البريد الالكتروني ([email protected]) لمدة 15 يوم، اعتبارًا من 25 يوليو 2020 حتى 8 أغسطس 2020 وسيتم إخطار المتقدمين بمواعيد استلام اصول المستندات بالادارة العامة للموارد البشرية والتي تنطبق عليهم الشروط الموضحة بعاليه طبقًا للمواعيد التي ستعلن على الصفحة الرسمية للمحافظة.
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