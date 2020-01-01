محافظة بني سويف تعلن حاجتها لشغل وظائف مهندسين بنظام التعاقد

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:24 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن حاجتها لشغل وظائف مهندسين "مدني وعمارة وتخطيط عمراني" للعمل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن التابعة عن طريق التعاقد وفقا للقرار 125 لسنة 2018 بشأن التعاقد الوظيفي بالشروط الآتية:

1- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة "مدني وعمارة" أوكلية تخطيط عمراني.
2- ألا يزيد سن المتقدم في أول أغسطس 2020 عن 35 عام.
3- أن يكون مقيدا بنقابة المهندسين.
4- أن يكون حاصلًا على دورات تدريبية متخصصة في "البرامج الهندسية ونظم المعلومات الجغرافية".
5- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.
6- أن يقدم بعد إجتياز الإختبارات اللأزمة للتعاقد ما يفيد بعدم القرابة لاى من شاغلى الوظائف القيادية او الادارة الاشرافيه بالمحافظة وذلك حتى درجة القرابة الثانية نسبًا او صهرًا.
7- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أوالامانة أو تفقده الثقة والإعتبار.
8- أن يجتاز الكشف الطبي اللأزم بعد الترشح لشغل الوظيفة.
9- أن يجتاز الاختبارات اللازمة للتعاقد والمقابلة الشخصية.
10- لا يترتب على إبرام التعاقد التزام المحافظة بالتثبيت أوالتعيين في وظائف دائمة أوعلى الصناديق والحسابات الخاصة.

المستندات المطلوبة

طلب باسم اللواء سكرتير عام محافظة بني سويف مرفقا به:
1- سيرة ذاتية تتضمن الخبرة النوعية ومدتها الزمنية التي سبق أن شغلها المتقدم مرفقا بها صورة شخصية وموضحا بها رقم التليفون.
2- أصل المؤهل الدراسي وصورة منه وأي مؤهلات أعلى "دبلومة وماجستير...الخ".
3- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
4- صحيفة حالة جنائية حديثة.
5- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.
6- شهادة الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها.
7- صورة الخدمة العامة للاناث.
8- شهادات الخبرة الحاصل عليها والدورات التدريبية التي اجتازها في مجال عمله.

وعلى من يرغب في التقدم لشغل إحدى الوظائف المشار إليها بعاليه إرسال صور جميع المستندات الموضحة بعاليه (PDF) على البريد الالكتروني ([email protected]) لمدة 15 يوم، اعتبارًا من 25 يوليو 2020 حتى 8 أغسطس 2020 وسيتم إخطار المتقدمين بمواعيد استلام اصول المستندات بالادارة العامة للموارد البشرية والتي تنطبق عليهم الشروط الموضحة بعاليه طبقًا للمواعيد التي ستعلن على الصفحة الرسمية للمحافظة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مديرية امن بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف فيروس كورونا دكتور محمد هاني غنيم حظر التجوال جامعة بني سويف بني سويف اعلان وظائف

أخبار تهمك

أخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

منذ حوالي 20 ساعة

مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

منذ 36 دقيقة

ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام مانشستر سيتي

منذ حوالي 6 ساعات

عقار جديد ينضم إلى قائمة لقاحات فيروس كورونا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

التموين تكشف تفاصيل طرح كمامة قماشية بـ 6 جنيهات (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تطمئن المواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ يوم

الأهلي يحدد شرطه الوحيد للتخلي عن مروان محسن

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن قيمة صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل| بـ"الإنجليزية".. بيان للبرلمان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقترب من حسم مصير الجوكر

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 7 ساعات

مانشستر يونايتد يلقن دي خيا درسا قاسيا

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير سطوع الشمس على كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

نجم من العيار الثقيل على أعتاب الدوري المصري

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

لسد العجز.. "تعليم الإسكندرية" تعلن وظائف جديدة بنظام العقد المؤقت (تعرف عليها)

تعليم كفرالشيخ تعلن شروط التقدم للتعاقد والتخصصات المطلوبة

"تعليم بنى سويف" تعلن عن حاجتها لمعلمين (الشروط والأوراق)

مد تسليم المستندات الورقية للمتقدمين للوظائف بتعليم الإسكندرية (صور)

ننشر الشروط والأوراق المطلوبة لفرص عمل في ديوان عام محافظة الدقهلية

السكة الحديد تعلن عن وظائف خالية.. تعرف على التخصصات المطلوبة والشروط

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:27 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

02:31 م

شوبير يفجر مفاجأة عن قيمة صفقة الأهلي الجديدة

12:36 م

عقار جديد ينضم إلى قائمة لقاحات فيروس كورونا

12:55 م

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير سطوع الشمس على كورونا

08:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً