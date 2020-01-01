القوى العاملة: 23 يوليو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:17 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
إسماعيل منطاوي
أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قرارا بأن يكون الخميس المقبل 23 يوليو، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

وأكد الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

وأصدرت وزارة القوى العاملة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.

عودة 1190 عاملا مصريا من العالقين بالكويت إلي البلاد اليوم


وتعبر مطار الكويت الدولي، اليوم الثلاثاء، 15 رحلات طيران تحمل على متنها 2760 راكبا إلى مطارات 4 دول: مصر، والإمارات، والهند،، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مطارات مصر 7 رحلات تقل 1190 عاملا مصريا من العالقين.
وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك، اليوم الثلاثاء، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 7 سوف تصل إلي مطارات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط.

وأشار إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا 1190 عاملا.

وقال: إن الرحلة الأولى علي طيران أير كايرو 2402 قيام من مطار الكويت 12:30 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الثانية علي المصرية رقم 2011 قيام من مطار الكويت 13:45 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 160 عاملا، والرحلة الثالثة علي الكويتية رقم 541 قيام من مطار الكويت 14:15 وتصل مطار القاهرة وعلي متنها 290 عاملا. 

أما الرحلة الرابعة على طيران فلاي ايجبت رقم 5086 قيام من الكويت 15:00، وصل لمطار أسيوط وعلي متنها 160 عاملا، والخامسة على الجزيرة رقم 1713 قيام من الكويت 19:05 وصول مطار القاهرة، وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة السادسة على طيران الجزيرة رحلة رقم 1713 قيام من الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة السابعة علي العربية للطيران رحلة رقم 210 قيام من الكويت 23:55 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.

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