تغيب 43 طالبًا في اليوم الأخير لامتحانات الثانوية بكفرالشيح

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أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن غرفة العمليات بالمديرية لم ترصد أي مخالفات أو حالات غش في اليوم الأخير لامتحانات طلاب الثانوية العامة



وأضافت كشك، أدى 1924 طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة، في مادة جبر وهندسية فراغية وتغيب عن أداء الامتحانات 43 طالب وطالبة، مشيرة إلى أن الغرفة لم ترصد حالات غش.



وأوضحت وكيل تعليم كفر الشيخ، أن الدولة نجحت في إدارة الامتحانات، موجهه الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على متابعته المستمرة لأمال الإمتحانات، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،وكافة الوزارة في ختام الامتحانات على أكمل وجه، لتكون نهاية سعيدة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 544 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28924 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 627 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 50 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 88402 حالة من ضمنهم 28924 حالة تم شفاؤها، و4352 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية