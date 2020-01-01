وزير التعليم: مبروك لطلاب الثانوية العامة انتهاء الامتحان

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: مبروك للطلاب وأولياء أمورهم انتهاء آخر ثانوية عامة بالشكل التقليدي في ظروف استثنائية بسلام وبأقل المشكلات.

وأضاف عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": خالص شكري وامتناني لمنظومة التعليم المصرية وكافة مؤسسات الدولة.





وأدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019-2020، في مادة "الجبر والهندسة الفراغية" بإجمالي 103 ألف و315 طالبطالبة، داخل 1982 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.





كما أدى طلاب مدارس (STEM) الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء)، بإجمالي 709 طالب في عدد من لجان الجمهورية.





وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأخير سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا.





وأشار حجازي إلى أن لجان الامتحانات التي حدث بها حالات شغب سيتم تصحيحها في لجان خاصة لبحث تطابق الإجابات بها، وفي حالة ثبوت ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الحالات.