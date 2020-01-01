تحرير 34 محضراً تموينيًا في كفرالشيخ

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قامت إدارة المتابعة التموينية بديوان عام محافظة كفر الشيخ، برئاسة المحاسب مصباح الشيخ، بالمرورعلى دائرة مراكز كفرالشيخ، بيلا، الحامول، الرياض، دسوق، بلطيم، خلال الفترة من 1 حتى 25 يونيو2020م؛ وأسفرت الحملات عن ضبط 34 محضرًا متنوعًا.



حيث تم ضبط صاحب مصنع أيس كريم بعزبة يوسف وذلك لمزاولته نشاط بدون ترخيص وتم تحرير محضر رقم 885 جنح أ.د.ط مركز كفرالشيخ لسنة 2020م، وضبط صاحب سوبر ماركت بمركز بلطيم وذلك لحيازته مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وتم تحرير محضر رقم 783 جنح الرياض لسنة 2020م وتم التحفظ على الكمية لحين صدور قرار النيابة العامة.



كما تم ضبط صاحبه مطعم وشوى أسماك بالطريق الدولى بالرياض وذلك لمزاولتها نشاط بدون ترخيص وعدم وجود شهادات صحية للعاملين وكذا عدم إعلانها عن الأسعار وتم تحرير محضر رقم 784 جنح ا.د.ط الرياض لسنة 2020م، وتم ضبط صاحب محل مستلزمات طبية ببندر كفرالشيخ وذلك لمزاولته نشاط بدون ترخيص وتم تحرير محضر رقم 1024 جنح قسم أول كفرالشيخ 2020م.



كما تم ضبط صاحب محل بقالة بعزبة الشيخ مركز كفرالشيخ وذلك لبيعه سجائر كليوباترا بأزيد من السعر الرسمي خمسه جنيه زيادة في كل علبة وتم تحرير محضر رقم 886 جنح ا.د.ط مركز كفرالشيخ لسنة 2020م، وتم ضبط صاحب محل حلويات بقرية أبوبدوى مركز بيلا وذلك لعدم وجود شهادات صحية وتم تحرير محضر رقم 729 جنح بيلا لسنة 2020م، وضبط صاحب محل بقالة بمدينة الحامول وذلك لمزاولته نشاط بدون ترخيص وتم تحرير محضر رقم 1425 جنح أ.د.ط مركز الحامول لسنة 2020م، وضبط صاحب مخبز افرنجى بمدينة الحامول وذلك لمزاولته نشاط بدون ترخيص وتم تحرير محضر رقم 1426 جنح ا.د.ط مركز الحامول لسنة 2020م.



وتم ضبط صاحب محل أدوات بيطرية بمدينة الحامول وذلك لمزاولته نشاط بدون ترخيص وكذا حيازته أدوات بيطرية متنوعة مجهولة المصدر وغير مرخصة وتم تحريرمحضر رقم 1424 جنح ا.د.ط مركزالحامول لسنة 2020م، وضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى ببندر كفرالشيخ وذلك لإنتاجها خبز بلدى ناقص الوزن بمقدار 15جم في الرغيف الواحد وتحرر محضر إثبات حالة بالمخالفة، كما تم ضبط صاحب محل جزارة بقرية الربع بمركز البرلس وذلك لحيازته 28 كجم لحوم بلدية غير مختومة بخاتم المجزر الحكومى وتم التحفظ على الكمية وتم تحرير محضر رقم 7537 جنح البرلس لسنة 2020م، وضبط صاحب محل جزارة بقرية شعلان مركز البرلس وذلك لحيازته 18 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجزر الحكومى وتم التحفظ على الكمية وتم تحرير محضر رقم 7538 جنح البرلس لسنة 2020م.



وتم ضبط صاحب محل بقالة بمدينة بلطيم وذلك لامتناعه عن بيع سجائر كليوباترا وتم التحفظ على الحرز(عدد عشر علب سجائر) وتم التحفظ على الحرز وتم تحرير محضر رقم 7538 جنح البرلس لسنة 2020م، وضبط صاحب محل بقالة بمدينة بلطيم وذلك لامتناعه عن بيع السجائر وتم التحفظ على عدد عشر علب سجائر كليوباترا وتم التحفظ على الحرز لحين صدور قرار النيابة العامة وتم تحرير محضر رقم 7540 جنح البرلس لسنة 2020م.



كما تم تحرير محضر رقم 730 جنح بيلا لسنة 2020م، لصاحب محل سوبر ماركت بقرية ابوبدوى مركز بيلا وذلك لعدم وجود شهادات صحية، وتحريرمحضررقم 732 جنح بيلا لسنة 2020م، لصاحب محل بقالة بأبوبدوى مركز بيلا وذلك لعدم إعلانه عن الاسعار، وضبط صاحب محل سوبرماركت بأبو بدوى مركز بيلا وذلك لعدم إعلانه عن الاسعار وتم تحرير محضر رقم 733 جنح بيلا لسنة 2020م، وتم ضبط صاحب مخبز بلدى بندر كفرالشيخ وذلك لانتاجه خبز بلدى غير مطابق للمواصفات وتحرر محضر اثبات حالة بذلك، وضبط صاحب مخبز بلدى ببندر كفرالشيخ وذلك لعدم نظافة أدوات العجين وتحرر محضر أثبات حالة بذلك، وضبط صاحب محل صاحب محل بيع اسماك طازجة ببرج الزراعيين بندر كفرالشيخ وذلك لعدم وجود شهادات صحية وتم تحرير محضر رقم 1025 جنح قسم أول كفرالشيخ لسنة 2020م، كما تم ضبط صاحب شركة مستلزمات طبية ببرج الزراعيين بندر كفرالشيخ بندر كفرالشيخ وذلك لعدم إعلانه عن الاسعار وتم تحرير محضر رقم 1026جنح قسم أول كفرالشيخ لسنة 2020م.



بالاضافة الى ضبط صاحب محل سوبر ماركت ببرج المهندسين ببندر كفرالشيخ وذلك لعدم وجود شهادات صحية وتم تحرير محضر رقم 1023 جنح قسم أول كفرالشيخ لسنة 2020م، وضبط صاحب محل عطارة بالمحاربين الجديدة بندر كفرالشيخ وذلك لعدم إعلانه عن الأسعار وتم تحرير محضر رقم 1022 جنح قسم أول كفرالشيخ لسنة 2020م، كما تم ضبط صاحب محل بقالة بمدينة بلطيم وذلك لامتناعة عن بيع سجائر وتم التحفظ على عدد عشر علب سجائر كليوباترا وتم التحفظ على الحرزلحين صدور قرار النيابة العامة وتم تحرير محضر رقم 7541 جنح البرلس لسنة 2020م.



وأيضا ضبط صاحب محل عطارة بمدينة الرياض وذلك لعدم إعلانه عن الأسعار وتم تحرير محضر رقم 1113 جنح الرياض لسنة 2020م، وضبط صاحبة محل بقالة بعزبة سلام ونويش وذلك لمزاولتها نشاط بدون ترخيص وتم تحرير محضر رقم 881 جنح ا.د.ط لسنة 2020م، وضبط المدير المسئول عن سوبر ماركت بالعجوزين وذلك لعدم إعلانه عن الأسعار وتم تحرير محضر رقم 1124 جنح مركز دسوق لسنة 2020م، وضبط صاحب محل فسيخ بناحية العجوزين وذلك لعدم وجود شهادات صحية وتم تحرير محضر رقم 1125 جنح مركز دسوق لسنة 2020م.



وتحرير محضر رقم 1320 قسم اول كفرالشيخ لسنة 2020م، لصاحب سوبر ماركت ببندر كفرالشيخ وذلك لامتناعة عن بيع سجائر كليوباترا وتم التحفظ على الحرز لحين صدور قرار النيابة العامة 2020م، وتم تحرير محضر رقم 1321 جنح أ.د.ط قسم أول كفرالشيخ لسنة 2020م، لصاحب فترينة بيع سجائر بشارع متفرع من شارع الخليفة المأمون بندر كفرالشيخ وذلك لبيعة سجائر بازيد من السعر الرسمي وتم التحفظ على الحرز لحين صدور قرار النيابة العامة، وتم تحرير محضر رقم 1421 جنح أ.د.ط مركزالحامول لسنة 2020م للمديرة المسئولة عن سوبر ماركت بمدينة الحامول وذلك لعدم إعلانها عن الاسعار.



كما تم تحرير محضر رقم 1422 جنح أ.د.ط مركز الحامول لسنة 2020م لصاحب محل بقالة بمدينة الحامول وذلك لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي وتم التحفظ على الحرز لحين صدور قرار النيابة العامة، وتحرير محضر رقم 1423 جنح الحامول لسنة 2020م لصاحب محل بقالة بمدينة الحامول وذلك لامتناعة عن بيع سجائر وتم التحفظ على الكمية الموجودة بالمحل لحين صدور قرار النيابة، وذلك بناءً على تقرير المتابعة التموينية، تنفيذًا لتكليفات محافظ كفرالشيخ.



وكلف محافظ كفرالشيخ، بإخطار مديرية التموين بكفرالشيخ لمخاطبة الإدارات التموينية الفرعية المنوه عنها بالتقرير لتنفيذ قرارات النيابة العامة وتحصيل فروق الأسعار المستحقة قرين كل مخالفة والتنبيه باتخاذ اللازم قانونًا حيال ما ورد بالتقرير والإفادة بما تم، مكلفًا وكيل وزارة التموين بمتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين، كما كلف المتابعة التموينية بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار بالتعاون مع الجهات المعنية لصالح تحسين جودة الحياة للمواطن.