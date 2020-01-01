نجم واتفورد: صدمت من قرار إقالة المدرب ولم نتشاجر معه

استنكر تروي ديني قائد فريق واتفورد الإنجليزي ما يتردد حاليا عن اشتباك اللاعبين مع مدربهم السابق نيجل بيرسون في غرف تغيير الملابس خلال مباراة الفريق التي خسرها 1 / 3 أمام ويستهام بالدوري الإنجليز يوم الجمعة الماضي.





وكان النادي أقال بيرسون /53 عاما/ مساء أمس الأول الأحد ليصبح ثالث مدرب يقال من تدريب الفريق هذا الموسم بعد خافي جارسيا وكيكي سانشيز فلوريس.





وذكرت بعض التقارير الصحفية أن السبب وراء رحيل بيرسون عن تدريب الفريق هو مشاجرة وقعت في غرف تغيير الملابس بين شوطي المباراة التي خسرها الفريق أمام ويستهام.





وقال ديني إن بيرسون لم يعتد أي لاعب موضحا :"كان متوترا فقط وتحدث معنا بصرامة".





وأضاف : "ما من أحد تشاجر. ما من أحد تلاكم. لم يكن هناك أي اشتباك بالأيدي".





ويحتل واتفقورد المركز السابع عشر في جدول الدوري الإنجليزي بفارق ثلاث نقاط فقط أمام فرق منطقة الهبوط قبل آخر مباراتين له في المسابقة.





وقال ديني إنه شعر بالصدمة لقرار إقالة المدرب في هذا التوقيت.





وصرح ديني إلى شبكة "بي إن سبورتس" التلفزيونية :"وصلت إلى نقطة في كرة القدم لم تعد متفاجئا بعد الآن ، ولكن أود أن أقول أن هذا الأمر فاجأني وأعادني قليلا".





ويتولى هايدن مولينز، الذي سبق له تدريب فريق تحت 23 عاما بالنادي مسؤولية تدريب واتفورد مؤقتا في المباراتين المتبقيتين له هذا الموسم على أن يعاونه جراهام ستاك مدرب حراس مرمى الفريق.





ويلتقي واتفورد اليوم مع مانشستر سيتي في المرحلة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.





وأيد مولينز تصريحات ديني قائلا :"التقارير التي أشارت إلى عدوانية مفرطة من نيجل (بيرسون) مع اللاعبين لم تكن صحيحة".











