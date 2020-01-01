باتون ساليه.. طريقة تحضيره في المنزل وسر نجاحه

باتون ساليه، يعتبر الباتون ساليه من المقبلات المشهورة جدا على مائدة الإفطارن ويمكن تقديمه مع الشاي أو الشاي باللبن أو النسكافيه أو يمكن تناوله بالجبنه، وهناك أنواع كثيرة منه، منها باتون ساليه بالكمون وباتون ساليه بالسمسم وباتون ساليه بالزعتر.





والـ"باتون ساليه" يعتبر من أفضل الأنواع التي تحتوي على سعرات حرارية بسيطة تساعد في فقدان الوزن لمن يتبعون حمية غذائية، نظرا لاحتواء القطعة الواحدة على 70 سعر حراري فقط.

ومن هنا تبحث ست البيت على طريقة تحضير باتون ساليه في المنزل بسهولة بدلا من شرائه باستمرار من الأفران، لذا نقدم لكم طريقة تحضيره كل ما عليكم اتباع المقادير التالية جيدا:





باتون ساليه.. المقادير احضري 3 كواب من الدقيق، مع ملعقة من الملح وملعقة من البيكينج باودر ونص كوب من السمن البلدي، مع قطرات من أي نوع زيت بتستخدميه، وبيضة وكمون حصا و1/2 كيس خميرة فوريةن وملعقة من السكر و3/4/ كوب من اللبن.

طريقة تحضير "باتون ساليه" في المنزل ضعي الخميرة مع السكر واللبن ولابد أن يكون اللبن دافئ حتى تتفاعل الخميرة بسرعة. اضيفي في وعاء الكمون مع الملح والدقيق والبيكنج باودر وقليبهم جيدا. اضيفي السمن والزيت والخميرة حتى تتخمر العجينة أي اتركيها حوالي نصف ساعة. افردي العجينة على شكل مستطيل بالنشابة. قطعي العجينة شرائح بالسكينة ولفيها أصابع وضعيها على الصينية واهني وجه باتون تقطع شرائح بالسكينة وتلف إلى أصابع وتوضع فى الصينية، ويدهن الوجه بالبيض المخفوق مع اللبن وتوضع في الفرن.



