مع ارتفاع الرطوبة.. الأرصاد توجه نصائح للمواطنين لتجنب الحرارة

طقس الثلاثاء نهارًا



- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، والرياح معتدلة.



طقس الثلاثاء ليلًا



- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية



- نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد، وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.



الوصف الفني لخرائط الطقس



- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.



قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام، ولكن هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة وهو ما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.



قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاع نسبة الرطوبة خلال شهري يوليو وأغسطس أمر طبيعي الحدوث، حيث تصل نسبة الرطوبة إلى 80% على القاهرة والوجه البحري.وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، ولكن ارتفاع الرطوبة وهو ما يشعرنا بارتفاع الحرارة، معقبة: "بنشعر أننا مخنوقين".وناشدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،المواطنين، عدم التواجد في أماكن مغلقة، فضلا عن عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خاصة وقت الظهيرة، حيث تكون درجات الحرارة في أعلى معدل لها، مشددة على أهمية تناول المياه بكميات كبيرة.نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف حالة الطقس المتوقعة، الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي: