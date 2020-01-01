محافظة البحر الأحمر تبدأ العمل في تطوير الشاطئ العام بطول 700 متر ليكون متنفسا لأبناء الغردقة

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أعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، بدء العمل في تطوير الشاطئ العام بمدينة الغردقة، ليكون متنفسًا للأهالي، حيث سيتم تطويره ورفع كفاءته بشكل كامل، ليكون على مستوى راقي يليق بأبناء المحافظة.



وأكد بيان صادر عن محافظة البحر الأحمر، إلى أنه لا يُعقل أن يأتي ضيوف من جميع المحافظات وسياح من مختلف دول العالم للاستمتاع بمدينة الغردقة وشواطئها، ولا يستمتع بها أبنائها، لعدم وجود شاطئ عام يليق بهم.



أشار البيان أن يكون رسوم دخول الشاطئ لأبناء المحافظة بأسعار رمزية، جدير بالذكر إلى أن الشاطئ مساحته 50 ألف متر مربع، ويشمل انشاء نافورة راقصة واكشاك تجارية ومطاعم ومدرجات للاستمتاع بالشاطئ، ودورات مياه ومناطق للأطفال وخدمات للزوار، ومنطقة إنتظار، وبعض الأعمال الفنية لتجميل الشاطئ برؤية عالمية ليكون من أفضل وأجمل الشواطيء.



وأوضح البيان أن مشروع التطوير يشمل أيضًا تطوير الكورنيش الخاص بالشاطئ ليصبح بعرض 8 متر وبطول 700 متر ليكون مناسبًا لحركة المشاه ومتنفسًا أيضًا لأبناء المدينة.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 544 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28924 حالة حتى اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 627 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 50 حالة جديدة.



وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 88402 حالة من ضمنهم 28924 حالة تم شفاؤها، و4352 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".