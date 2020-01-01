"صحة البرلمان" تناشد المواطنين بتنفيذ توجيهات "تاج الدين" لمواجهة كورونا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:14 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
طالب الدكتور سعيد حساسين عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة وباء الكورونا، مشددًا علي أهمية تصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة، التي قال فيه إننا ما زلنا في حاجة ماسة وشديدة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وأن البلاد التي حدث بها تراجع في الإصابات ما زالت تمارس الإجراءات الوقائية، ونتمنى ألا تحدث موجة في الخريف أو الشتاء وأن الرئيس يتابع بنفسه الاحتياطي الاستراتيجي للمستلزمات الطبية.

وناشد "حساسين" في بيان له أصدره،اليوم الثلاثاء، المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والحزبية والشعبية إعطاء أكبر اهتمام لهذه التصريحات الواضحة من العالم الكبير الدكتور محمد عوض تاج الدين، مطالبا من الحكومة الاستمرار في تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد جميع المخالفين لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا حتى ننجح جميعا في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره خاصة بعد الانخفاض الملحوظ في المصابين.


وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 544 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28924 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 627 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 50 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 88402 حالة من ضمنهم 28924 حالة تم شفاؤها، و4352 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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