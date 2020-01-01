كيف نبتعد عن التعليقات السلبية وأثرها المضر علينا؟

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:11 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

قال محمد فتحي، خبير الإعلام الرقمي، إن التعليقات بشكل عام أحد أهم مؤشرات التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي ولا يجب أن يتجاهل المشاهير والفنانين والمؤسسات الكبرى مسألة التعليقات حيث يجب وضعها في الاهتمام ووضع آلية وفق قواعد محددة للرد عليها، حيث ان التعليقات أحد وسائل الحملات الممنهجة والتي يجب الرد عليها من خلال الحقائق والمعلومات الصحيحة. 

وعن كيفية الابتعاد عن التعليقات السلبية، وأثرها المضر على المستخدمين، قال فتحي خلال لقائه على قناة سكاي نيوز عربية، إن خيار غلق التعليقات أو تجاهلها في المطلق خيار سلبي لكن قد يكون الخيار الأخير في حالات خاصة محددة، مشيرًا إلى الرد على التعليقات من أحد الأمور الهامة التي تخلق حالة من الحيوية والروح والتفاعل الإيجابي على مواقع التواصل الاجتماعي وهي أحد الركائز التي بنيت على أساسها المنصة الاجتماعية. 

وعن كيفية مواجهة الحملات المضادة من خلال التعليقات والمتنمرين أكد فتحي أن مواجهة الحملات المضادة بالحقائق هي أساس دحضها بدلا، كما أن القانون الآن يعاقب المتنمرين على السوشيال ميديا ، بجانب الضوابط الخاصة بالشبكات الاجتماعية نفسها والتي من شأنها التعامل مع التعليقات السلبية.  

وأوضح أن هناك 6 نصائح يجب على المؤسسات التجارية والخاصة والإعلامية العمل عليها عند التعامل مع التعليقات، وهي على المؤسسة قراءة الرسالة جيدًا لمعرفة ما هي أسباب المشكلة، والاحتفاظ بالرسالة فهي مفيدة في أوقات التدريب الداخلي لكيفية الرد عليها، عدم اللوجوء إلى مسح الرسائل، ونشرها حتى لو كانت سلبية، على المؤسسات أن تكون شفافة مع الجمهور، مع عدم التأخر في إظهار التعليق فالجمهور يتوقع نشر تعليقه بعد ساعة من المشاركة، كما يستحسن الرد على التعليقات وتقديم الاعتذار أو تفسير إن أمكن.

أخبار تهمك

مانشستر يونايتد يلقن دي خيا درسا قاسيا

منذ أقل من ساعتين

أخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

منذ حوالي 18 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير سطوع الشمس على كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

التموين تكشف تفاصيل طرح كمامة قماشية بـ 6 جنيهات (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يقترب من حسم مصير الجوكر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| بـ"الإنجليزية".. بيان للبرلمان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحدد شرطه الوحيد للتخلي عن مروان محسن

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح غير متوقع.. بركات يصدم جماهير الأهلي بشأن لقب نادي القرن

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن ضم نجمي الفريق

منذ أقل من ساعة

شوبير يفجر مفاجأة عن قيمة صفقة الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعة

مرتضي يتدخل بنفسه.. صفقة كبرى في الطريق إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة تطمئن المواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:27 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

شوبير يفجر مفاجأة عن قيمة صفقة الأهلي الجديدة

12:36 م

مانشستر يونايتد يلقن دي خيا درسا قاسيا

11:45 ص

الصحة تطمئن المواطنين بشأن فيروس كورونا

08:10 ص

ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام مانشستر سيتي

09:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً