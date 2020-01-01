كيف نبتعد عن التعليقات السلبية وأثرها المضر علينا؟





قال محمد فتحي، خبير الإعلام الرقمي، إن التعليقات بشكل عام أحد أهم مؤشرات التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي ولا يجب أن يتجاهل المشاهير والفنانين والمؤسسات الكبرى مسألة التعليقات حيث يجب وضعها في الاهتمام ووضع آلية وفق قواعد محددة للرد عليها، حيث ان التعليقات أحد وسائل الحملات الممنهجة والتي يجب الرد عليها من خلال الحقائق والمعلومات الصحيحة.





وعن كيفية الابتعاد عن التعليقات السلبية، وأثرها المضر على المستخدمين، قال فتحي خلال لقائه على قناة سكاي نيوز عربية، إن خيار غلق التعليقات أو تجاهلها في المطلق خيار سلبي لكن قد يكون الخيار الأخير في حالات خاصة محددة، مشيرًا إلى الرد على التعليقات من أحد الأمور الهامة التي تخلق حالة من الحيوية والروح والتفاعل الإيجابي على مواقع التواصل الاجتماعي وهي أحد الركائز التي بنيت على أساسها المنصة الاجتماعية.





وعن كيفية مواجهة الحملات المضادة من خلال التعليقات والمتنمرين أكد فتحي أن مواجهة الحملات المضادة بالحقائق هي أساس دحضها بدلا، كما أن القانون الآن يعاقب المتنمرين على السوشيال ميديا ، بجانب الضوابط الخاصة بالشبكات الاجتماعية نفسها والتي من شأنها التعامل مع التعليقات السلبية.



