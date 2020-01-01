بعد انخفاض الإصابات.. العلمية لمكافحة الكورونا تحذر المواطنين (فيديو)



وأشارت "جيهان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، إلى أن انخفاض أعداد الإصابات لا يعني أن فيروس كورونا انتهى، مشددة على استمرار الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات، والبعد الاجتماعي.



وأضافت أن هناك عدد من المستشفيات التي سجلت "صفر إصابات" بفيروس كورونا، عادت لممارسة عملها العادية، وذلك بعد تعقيمها، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الحالات البعيدة عن كورونا.







وعن لقاحات كورونا، أوضحت أن هناك كثير من الدول ومنهم مصر تجري أبحاث ودراسات حول لقاحات لمواجهة الفيروس، ولكن الأقرب للظهور هما لقاح اكسفورد، ولقاح الصين، منوها بأن مصر تعمل عى عقد اتفاقيات لتصنيع اللقاح الصيني في مصر حال ثبوت كفاءته.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 544 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28924 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 627 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 50 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 88402 حالة من ضمنهم 28924 حالة تم شفاؤها، و4352 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر تشهد انخفاض مستمر الفترة الماضية، ولكن حدوث ارتداد وزيادة في عدد الإصابات أمر وارد، وحدث في أكثر من دولة.