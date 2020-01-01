حسام البدري عن محمد صلاح: أسطورة حية.. ولا أريد أن أرهقه في المنتخب

أشاد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، بنجمنا المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.





وتوج صلاح رفقة ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب استمر لأكثر من 30 عاما.





وقال حسام البدري في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "المصريون يعتبرون محمد أسطورة حية، وهو لاعب وصل لقمة مستواه".





وتابع: "لا أريد أن أرهق محمد صلاح وأحمله كثيرا داخل الملعب فكرة القدم لعبة جماعية وهو أحد أفراد المنظومة".





وواصل: "أتمنى أن يخرج عدد أكبر من اللاعبين المصريين للاحتراف الخارجي فهذا يمنحهم الثقة والتجربة والخبرات".





واختتم: "ليس فقط على اللاعبين أن يذهبوا إلى الاحتراف بل يجب عليهم أن يثبتوا قدراتهم باللعب وتحقيق المزيد من الخبرات".



