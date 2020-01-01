وزير الشباب والرياضة يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية لبحث أوجه التعاون المشترك، بحضور أعضاء مجلس إدارة المجموعة. 

تناول اللقاء الحديث عن إمكانية دعم مبادرة "دراجتك... صحتك"، والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في جميع مدن وقرى محافظات الجمهورية، وجعلها أسلوب حياة للمواطن المصري، وتحسين اللياقة البدنية والصحية، والاعتماد على الدراجة كوسيلة انتقال صديقة للبيئة.

كما تناول اللقاء بحث تقديم دعم لقدامى الرياضيين لما قدموه لمصر من عطاء غير محدود، مضيفًا أن الوزارة لا تدخر جهدًا في تكريم اللاعبين القدامى وتوجيه كافة أوجه الدعم لهم.

وخلال اللقاء عرض وزير الشباب والرياضة اهم المشروعات التي تنفذها الوزارة خلال الفترة الحالية ومنها سلسلة فروع نادي "النادي"، المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وتطوير مراكز الشباب لتحويلها إلى مراكز تنويرية وخدمة مجتمعية. 

ومن جانبه أشاد المهندس ابراهيم محلب بالدور الذي تبذله وزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي، متمنيًا تعزيز التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية، مبينًا أن المجموعة لها تاريخ طويل في المساهمة بقوة وصدق في دعم الاقتصاد القومي بتمويل الشركات والمشروعات الكبيرة، وبحل أزمات لشركات واجهت ظروفا صعبة، فأعادت لها قدراتها، وتأكيدًا على شراكتها الفعالة في تقوية عضد اقتصاد مصر التي انطلقت على طريق المستقبل.

واختتم اللقاء بعرض نبذه عن المشروعات الخيرية التي تقدمها مؤسسة خالد عبدالله للرعاية الاجتماعية الذراع المجتمعي لمجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية.


أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 544 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28924 حالة حتى اليوم.

وأوضح مسشتار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 627 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 50 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 88402 حالة من ضمنهم 28924 حالة تم شفاؤها، و4352 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
وزير الشباب والرياضة يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية
وزير الشباب والرياضة يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية
وزير الشباب والرياضة يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية
وزير الشباب والرياضة يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية
وزير الشباب والرياضة يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية
وزير الشباب والرياضة يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الشباب والرياضة مصر دراجتك اخبار

أخبار تهمك

شوبير يفجر مفاجأة عن قيمة صفقة الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعة

أخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

تصريح غير متوقع.. بركات يصدم جماهير الأهلي بشأن لقب نادي القرن

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| بـ"الإنجليزية".. بيان للبرلمان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من حسم مصير الجوكر

منذ حوالي 5 ساعات

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يحدد شرطه الوحيد للتخلي عن مروان محسن

منذ حوالي 4 ساعات

التموين تكشف تفاصيل طرح كمامة قماشية بـ 6 جنيهات (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن ضم نجمي الفريق

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تطمئن المواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مانشستر يونايتد يلقن دي خيا درسا قاسيا

منذ أقل من ساعتين

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير سطوع الشمس على كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضي يتدخل بنفسه.. صفقة كبرى في الطريق إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

وزيرة الصحة تقدم الشكر لـ"إعلام المصريين" و"المتحدة للخدمات الإعلامية"

وزير الرياضة يناقش إتاحة هيئة ستاد القاهرة للاستخدام المجتمعي

وزيرة التضامن تزف بشرى لـ١٠ آلاف أسرة

وزير الرياضة يعتمد خطة المشروعات الشبابية لعام 2020/2021

وزير الرياضة يكرم آية مدني.. ويدعوها للمشاركة في المشروع القومي للموهبة (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:27 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

شوبير يفجر مفاجأة عن قيمة صفقة الأهلي الجديدة

12:36 م

مانشستر يونايتد يلقن دي خيا درسا قاسيا

11:45 ص

الصحة تطمئن المواطنين بشأن فيروس كورونا

08:10 ص

ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام مانشستر سيتي

09:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً