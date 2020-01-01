" الطيور المصرية في بلاد الضباب " تنتظر ساعة الحسم في البريميرليج

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

إقتربت ساعة الحسم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يطمح الجمهور المصري في معرفة ما ستؤول له النتائج والتي بالطبع ستؤثر على الطيور المهاجرة التي تلعب في بلاد الضباب .

وفي السطور التالية يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على موقف الثلاثي المصري أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون وأحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه نجوم أستون فيلا .

صراع البقاء بين أندية الأضواء والشهرة

مع تبقي جولتين على نهاية بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إشتعل صراع البقاء بين أندية الأضواء والشهرة فأستون فيلا الذي يلعب له المحمدي وتريزيجيه يحتل المركز الثامن عشر بعد أن جمع 31 نقطة فقط .

ولعل النبأ الخير هو سقوط فريق نادي بورنموث في فخ الخسارة من ساوثهامبتون في إفتتاح مباريات الجولة السابعة والثلاثين ما يجعله يبقى في المركز التاسع عشر وتبقى فرصة المحمدي وتريزيجيه كبيرة في التقدم أكثر وأكثر .

ويحتل فريق نادي واتفورد المركز السابع عشر برصيد أربعة وثلاثين نقطة وتنتظره مباراة هامة وصعبة للغاية في الجولة الحالية مع فريق نادي مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء مع تحقيق أستون فيلا للفوز في المباراتين ضد أرسنال ووست هام.

ولعل الجانرز اكثر الفرق التي ستلعب دور مؤثر في بقاء أستون فيلا من عدمه فأبناء أرتيتا سيواجهون رفقاء تريزيجيه والمحمدي في الجولة الحالية قبل أن يواجهوا واتفورد في الجولة الأخيرة وفي حالة حسم فيلا النقاط الستة سينتظرون الهدايا من الآخرين للإبتعاد عن شبح الهبوط .

صراع التأهل للبريميرليج

وفي الوقت نفسه إشتعل صراع التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن تمكن ليدز يونايتد من حسم أولى البطاقات بعد حسم لقب التشامبيونشيب في الوقت الذي يحتل فيه وست بروميتش ألبيون المركز الثاني برصيد 82 نقطة مع تبقي لقاء واحد .

فيما يحتل برينتفورد المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن رفقاء أحمد حجازي وقد أضاعوا على نفسهم فرصة الإنفراد بمركز الوصافة بعد أن خسروا من ستوك سيتي بهدف مقابل لا شيء يوم السبت الماضي في الجولة قبل الأخيرة .

وتبقى ساعة الحسم يوم غداً الأربعاء فيما يخص تحديد هوية الفريق الذي سيرافق ليدز يونايتد للبريميرليج حيث سيواجه وست بروميتش ألبيون كوينز بارك رينجيرز في الوقت الذي يلعب فيه برينتفورد مع بارنسلي .

ويحتاج بروميتش للفوز لضمان التأهل بغض النظر عن نتيجة مباراة بارنسلي وبرينتفورد أو التعادل لكن بشرط عدم فوز برينتفورد وسقوطه في فخ التعادل أو الخسارة ومن الممكن أن يصعد بروميتش حال خسارته بشرط خسارة برينتفورد .

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