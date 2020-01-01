خطوة بخطوة.. طريقة التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:04 م
التأمين الصحي
التأمين الصحي
ياسمين مبروك
رغم تأجيلها بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تستكمل منظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر، الإطلاق التجريبي، حيث تدعو المواطنين للتسجيل، للحصول على الخدمات الصحية والعلاجية.

وترصد "الفجر"، طريقة التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر، بعد دعوة المواطنين، للحصول على الخدمات الصحية والعلاجية.

١. يرجى توجه المواطن، للوحدة أو المركز التابع له، أو الأقرب من محل سكنه.

٢. لا بد من إحضار بطاقة الرقم القومي للأب والأم والأولاد.

٣. وبالنسبة للأطفال يرجى إحضار شهادات الميلاد فقط.

٤. تسجيل البيانات الخاصة بالأسرة لفتح الملف العائلي.

٥. تحديد معاد إتمام الفحص الطبي الشامل لتسجيل الحالة الصحية للأسرة.

٦. ويتم التسجيل يوميًا من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 8 مساءً عدا يوم الجمعة، وتشمل المرحلة الأولى محافظات: بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان.

٧. يفتح الملف العائلي، بعد تسجيل بياناتك وبيانات أسرتك، ليتابع من خلاله حالتك وحالة أسرتك الصحية مع طبيب الأسرة.

وكانت انطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، في محافظة بورسعيد يوليو الماضي في 26 وحدة صحية و7 مستشفيات، ليحصل 920 ألف مواطن على الخدمة بعد سداد الاشتراكات، كما تتحمل الدولة كامل الاشتراكات والمساهمات عن المواطنين غير القادرين .

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، رسميا، في نوفمبر الماضي، معلنا إيمان الدولة المصرية بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى معايير الجودة، وتحقيقا لحلم طال انتظاره، ومن أجل مستقبل يستحقه أبناء هذا الوطن العظيم.

وتعتبر منظومة التأمين الصحي الشامل، حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، تستهدف خفض معدلات الفقر والمرض، وتركز على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة بالكامل، مقابل تسديد الاشتراكات للأسر القادرة، أما الأسرة غير القادرة فتتحمل الموازنة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر.

وطالبت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، المنتفعين بالخدمات بمحافظة بورسعيد بالحرص على تقييم الخدمات التى حصلوا عليها بعد انتهائهم من خلال أجهزة Feed Back Machine والتي يتم توفيرها لأول مرة داخل المستشفيات لتقسيم الأداء والتعرف على السلبيات والتحديات وتجاوزها.

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