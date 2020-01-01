عقار جديد ينضم إلى قائمة لقاحات فيروس كورونا

التجارب الأولية:



وفق الدراسة خضع ما يقرب من 100 مريض، الذين عولجوا بواسطة هذا الدواء الذي يؤخذ بالتنشق، وقد انخفض معدلات الخطر بنسبة تصل الي 79 في المئة مقارنة بالأخرين الذين حصلوا على علاج وهمي، حيث كان يستلزم تركيب جهاز تنفس اصطناعي لهم.



مميزات الدواء:



يتميز العقار بأنه يعطي المرضى فرص شفاء أكبر بمرتين من الذين حصلوا على علاج وهمي، حيث أنه لم تسجيل أي حالة وفاة بين الذين عولجوا بدواء “إس إن جي 001".



كما يعيد إحياء قدرة الرئتين على إبطال مفعول الفيروس أو كل تحول فيه، أو أي التهاب يشترك فيه أي فيروس آخر، وفق لآراء القائمون علي الدراسة.



هدف الدواء:



يعتمد هذا الدواء، الذي تصنعه شركة "سينايرجن" البريطانية، على بروتين "إنتيرفيرون بيتا" الطبيعي، الذي يشارك في مقاومة الجسم للفيروس، ويعتبر من العوامل المنشطة والمضادة للفيروسات كما تعمل على تقليل الخلايا الالتهابية التي تمر خلال الحاجز الدموي الدماغي.



آراء الخبراء:



قال المدير العام لشركة "سينايرجن" ريتشارد مارسدن أن نتائج الدواء تشكل تقدمًا مهمًا، وقد تكون هذه الخلاصات تقدمًا كبيرًا في طريقة علاج فيروس كورونا، رغم أن الدراسة أجريت على عينة محدودة نسبيًا.



فيما أضاف مدير هذه الدراسة، أستاذ الطب التنفسي في جامعة ساوثمبتون توم ويلكينسون، فقال في بيان "هذه النتائج تؤكد اقتناعنا بأن ثمة إمكانات كامنة كبيرة لبروتين إنترفيرون بيتا كعلاج بالتنشق لإحياء المقاومة المناعية للرئتين، من خلال تحسين الحماية، وتسريع التعافي وصد تأثيرات الفيروس".



وعن الشريك المؤسس للشركة، البروفسور ستيفن هولغيت، فشدد على أن هذا العلاج "يعيد إحياء قدرة الرئتين على إبطال مفعول الفيروس أو كل تحول فيه، أو أي التهاب يشترك فيه أي فيروس آخر، كالإنفلونزا وفيروس +في آر إس+ كما يمكن أن يحدّث في الشتاء في حال عاود كوفيد-19 الظهور".





كشفت دراسة حديثة، التي أجرتها جامعة ساوثمبتون أمس الاثنين، عن عقار جديد يعرف باسم على دواء "إس إن جي 001” لعلاج فيروس كورونا، حيث ظهرت نتائج أولية لاختبارات، أنه يحد بنسبة 79 في المئة من إمكان اتخاذ الإصابة بفيروس كورونا شكلًا حادًا.وترصد في الفجر في السطور التالية أبرز التفاصيل عن عقار "إس إن جي 001" لعلاج فيروس كورونا: