مؤشرات البورصة تواصل ارتفاعها مدفوعة بمشتريات الأجانب

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، إذ ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.98% ليصل إلى مستوى 10585 نقطة.

 وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 1789 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.59% ليصل إلى مستوى 12287 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 4034 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.24% ليصل إلى مستوى 1478 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.16% ليصل إلى مستوى 2271 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.33% ليصل إلى مستوى 691 نقطة.

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم الحديد والصلب المصرية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، مجموعة بورتو القابضة، اودن للاستثمارات المالية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

 

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