متحدث البرلمان: القاهرة نجحت في وضع القضية الفلسطينية ببؤرة الاهتمام العالمي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:50 م
متحدث البرلمان
متحدث البرلمان
الفجر
أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، أن تقدير واحترام الرئيس الفلسطيني محمود عباس للدور المصري التاريخى والمحوري لدعم القضية الفلسطينية، خلال استقباله وزير الخارجية السفير سامح شكري، دليل قاطع على انها كانت ولاتزال وستظل في عقل وقلب الدولة المصرية رغم التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر.

وقال "حسب الله " في بيان اليوم الثلاثاء: إن الرئيس الفلسطينى أشاد بدور مصر التاريخي في الوقوف إلى جانب أشقائها والدفاع عن المصالح والحقوق العربية، وبتأكيد السفير سامح شكرى له على دعم مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ورفض مصر أي قرارات أو خطوات أحادية بما فيها ضم إسرائيل لأراض فلسطينية في الضفة الغربية.

وأكد صلاح حسب الله، أن السيسي دائمًا يعطي اهتماما كبيرا للقضية الفلسطينية خاصة داخل مختلف المنتديات والمؤتمرات الإقليمية والدولية وفى مقدمتها الاجتماعات الدورية السنوية داخل منظمة الامم المتحدة حتى نجحت مصر في أن تجعل هذه القضية بفضل اهتمام القاهرة في بؤرة الاهتمام العالمي.

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