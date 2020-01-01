الأسهم اليابانية ترتفع وسط مؤشرات على تطوير لقاح لكوفيد-19

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:48 م
بوابة الفجر
 ارتفعت الأسهم اليابانية يوم الثلاثاء وسط مؤشرات على إحراز تقدم في تطوير لقاح لكوفيد-19 ما عزز ثقة المستثمرين بشأن تعافي الاقتصاد العالمي.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.73 بالمئة إلى 22884.22 نقطة وقادج التقدم قطاعا الرعاية الصحية والتكنولوجيا.

وارتفع 72 سهما على المؤشر نيكي في حين تراجع 148 سهما.
وكان أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية سهم دايتشي سانكيو للعقاقير وزاد 5.63 بالمئة يليه سهم زد إنترنت بنسية 5.39 بالمئة وسومكو كورب بنسبة 4.24 بالمئة.

وكان أكبر الخاسرين على المؤشر بالنسبة المئوية شركة تايهيو سمنت بنسبة 4.01 بالمئة تلتها نيبون ستيل بنسبة 3.33 بالمئة وإيسوزو موتور بنسبة 3.13 بالمئة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.36 بالمئة إلى 1582.74 نقطة.

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