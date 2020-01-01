عمرو دياب ينتهي من تسجيل أغنية وطنية ‏جديدة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:46 م
بوابة الفجر
نور طلعت
انتهى الهضبة عمرو دياب، من تسجيل أغنية وطنية جديدة ‏ حيث يهدي دياب، الأغنية الوطنية لمصر ولشعبها العريق.

الهضبة لم يضع حتى الآن موعد محدد لطرحها ولكن يفضل نزولها قريبًا، والأغنية بمثابة مفاجأه كبيرة لجمهوره.


وبدأ الفنان عمرو دياب، بشكل رسمي العمل على ألبومه الغنائي الجديد، حيث نُفذ أكثر من فكرة جديدة في الكلمات والألحان.

ويطلب دياب، يوميًا من الشعراء، والملحنين الذين يتعامل معهم، أفكار جديدة ومختلفة ليضمها للألبوم، الذي لم يستقر حتى الآن على موعد لطرحه.


كما ينوي الهضبة طرح أغنية "سينجل" جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك كدعاية للألبوم.


وكان عمرو دياب، طرح ألبومه الجديد "سهران"، خلال الأشهر القليلة الماضية ويضم الألبوم 12 أغنية جديدة بالإضافة إلى أربعة أغنيات تم طرحها منفردة فى موسم الصيف الماضي".

أخبار تهمك

أخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

التموين تكشف تفاصيل طرح كمامة قماشية بـ 6 جنيهات (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحدد شرطه الوحيد للتخلي عن مروان محسن

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير سطوع الشمس على كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح غير متوقع.. بركات يصدم جماهير الأهلي بشأن لقب نادي القرن

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من حسم مصير الجوكر

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تطمئن المواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضي يتدخل بنفسه.. صفقة كبرى في الطريق إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

منذ حوالي 18 ساعة

مانشستر يونايتد يلقن دي خيا درسا قاسيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل| بـ"الإنجليزية".. بيان للبرلمان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن قيمة صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعة

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن ضم نجمي الفريق

منذ أقل من ساعة

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:27 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

شوبير يفجر مفاجأة عن قيمة صفقة الأهلي الجديدة

12:36 م

مانشستر يونايتد يلقن دي خيا درسا قاسيا

11:45 ص

الصحة تطمئن المواطنين بشأن فيروس كورونا

08:10 ص

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير سطوع الشمس على كورونا

08:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً