عمرو دياب ينتهي من تسجيل أغنية وطنية ‏جديدة







كما ينوي الهضبة طرح أغنية "سينجل" جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك كدعاية للألبوم.





وكان عمرو دياب، طرح ألبومه الجديد "سهران"، خلال الأشهر القليلة الماضية ويضم الألبوم 12 أغنية جديدة بالإضافة إلى أربعة أغنيات تم طرحها منفردة فى موسم الصيف الماضي".





انتهى الهضبة عمرو دياب، من تسجيل أغنية وطنية جديدة ‏ حيث يهدي دياب، الأغنية الوطنية لمصر ولشعبها العريق.الهضبة لم يضع حتى الآن موعد محدد لطرحها ولكن يفضل نزولها قريبًا، والأغنية بمثابة مفاجأه كبيرة لجمهوره.وبدأ الفنان عمرو دياب، بشكل رسمي العمل على ألبومه الغنائي الجديد، حيث نُفذ أكثر من فكرة جديدة في الكلمات والألحان.ويطلب دياب، يوميًا من الشعراء، والملحنين الذين يتعامل معهم، أفكار جديدة ومختلفة ليضمها للألبوم، الذي لم يستقر حتى الآن على موعد لطرحه.