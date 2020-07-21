حبس رئيس الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم بتهمة الاختلاس

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:43 ص
بوابة الفجر
اعتقلت الشرطة المحلية، رئيس الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم، خيسوس بيراردينيلي، بتهمة اختلاس الأموال العامة.


أقر المصدر بأنه داخل الاتحاد لا توجد الكثير من المعلومات حول تفاصيل الاعتقال، وأنه سيصدر بيان خلال الساعات القادمة لتحديد موقف الاتحاد.

وتتداول وسائل التواصل الاجتماعي، أن اعتقال رئيس الاتحاد الفنزويلي يعود ليوم 17 يوليو الجاري لاتهامه باختلاس أموال عامة، وتزوير وثائق، وتشويه صورة المدرب الوطني السابق للمنتخب الفنزويلي، رافائيل دوداميل، الذي كان على علاقة متوترة معه، إلا أن النيابة العامة في فنزويلا لم تبلغ عن اعتقال المسؤول، خاصة وأن السلطات فتحت الأسبوع الماضي تحقيقاً مع بيراردينيلي بخصوص حساباته المالية في البنوك، وإدارته لملايين الدولارات الممنوحة من قبل الدولة الفنزويلية لتطوير الأنشطة الرياضية، لكنه لم يستخدمها لهذا الغرض. 

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