باريس سان جيرمان يكشف النقاب عن قميصه الجديد

كشفت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي النقاب عن تصميم القميص الأساسي والقميص الإحتياطي للفريق الموسم القادم 2020 / 2021 حيث يظهر اللون الأحمر في الوسط بطول القميص.

باريس سان جيرمان يكشف النقاب عن تصميمات قميصه الجديد

ويرمز اللون الاحمر الموجود في الوسط بطول القميص إلى الإحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس النادي حيث أشارت صحيفة " ليكيب الفرنسية " إلى أن التصميم مستوحى من القميص الذي تم تصميمه من جانب دانيال هيشتر رئيس النادي في السبعينيات .

وأصدر النادي الباريسي بياناً عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت قال فيه أن الذكرى الخميسن على تأسيس النادي وجب علينا إعادة القميص الأسطوري إلى الحياة مرة أخرى .

في الوقت الذي خرج فيه رئيس النادي ناصر الخليفي وقال أنه لم يكن هناك طريقة أفضل للإحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس النادي سوى العودة لهذه الأيقونة وسوف يرتدي الفريق القميص الجديد أمام سيلتك الأسكتلندي ودياً الثلاثاء القادم .



