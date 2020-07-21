ارتفاع المؤشر العام السعودي بنسبة 0.24% بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:50 ص
بوابة الفجر
صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.24% رابحاً 18.01 نقطة ليصل إلى مستوى 7395.37 نقطة.


وارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.4% رابحاً 107.66 نقطة ليغلق عند مستوى 7773.69 نقطة، وبلغ حجم التداول 114.1 مليون سهم بقيمة 2.3 مليار ريال.

وقفز 127 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "العمران" بنسبة 9.95%، ثم سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 5.84%، ثم سهم "صدق" بنسبة 5.76%، فيما تراجع 49 سهماً على رأسها سهم "ساب" بنسبة 1.45%، ثم سهم "بنيان ريت" بنسبة 1.43%، ثم سهم "سافكو" بنسبة 1.27%، فيما تصدر سهم "البحري" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 394.1 مليون ريال سعودي.

 
وصعد 15 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.49%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.47%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.35%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.12%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.07%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.84%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.35%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.28%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.15%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.80%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.28%.
 
 

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