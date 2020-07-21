ارتفاع المؤشر العام لسوق دبي تحت قيادة قطاع البنوك

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.96% رابحاً 19.92 نقطة ليصل إلى مستوى 2084.88 نقطة، وبلغ حجم التداول 95.9 مليون سهم محققة ما قيمته 98 مليون درهم من خلال تنفيذ 1703 صفقة لعدد 28 سهماً.





وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.27%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.53%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.40%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.35%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.20%.

وقفز 12 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 6.14%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 4.75%، فيما تراجعت 10 أسهم، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.32%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 2.06%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 3.3 مليون ورقة بقيمة 29.5 مليون درهم.



