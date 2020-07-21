ارتفاع بورصة البحرين اليوم الثلاثاء بحجم تداول 2.7 مليون سهم

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:43 ص
بوابة الفجر
صعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.23% رابحاً 2.92 نقطة ليصل إلى مستوى 1296.33 نقطة.

 وبلغ حجم التداول 2.7 مليون سهم بقيمة 245.2 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 12.45% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.81%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.1% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.08%.
 
هذا وأعلن بنك البحرين الإسلامي، عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2020، جيث حقق صافي أرباح بلغت 1.5 مليون دينار بحريني، مقابل 3.3 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ العائد على السهم 1.41 دينار مقابل 3.15 دينار خلال فترة المقارنة.
 

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