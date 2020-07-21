رسمياً.. توتنهام يجدد عقد نجم الفريق

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:36 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن

تمكنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي من تمديد عقد نجم الفريق وذلك حتى صيف عام 2024 حسبما أعلن موقع النادي على شبكة الإنترنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

إيريك داير يمدد تعاقده مع السبيرز

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن إريك داير وقع على عقد جديد مع ناديه اللندني حتى العام 2024 وهو الذي خاض مع كتيبة جوزيه مورينيو حتى الآن 239 مباراة تمكن خلالها من زيارة الشباك في 11 مناسبة .

في المقابل فإن داير لعب مع منتخب الأسود الثلاثاء في 40 مباراة ونجح في أن يكون جزء من التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده خلال السنوات القليلة الماضية وكلل مجهوده بالحصول على المركز الرابع في مونديال روسيا 2018 .

ويأتي توقيع عقد جديد مع اللاعب لحمايته من إغراءات الأندية الأوروبية التي لطالما حلمت بالحصول على خدماته كونه يجيد اللعب في أكثر من مركز ويعتبر بمثابة الجوكر الذي يقدر على حل الكثير من المشكلات .

رسمياً.. توتنهام يجدد عقد نجم الفريق
رسمياً.. توتنهام يجدد عقد نجم الفريق

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

توتنهام هوتسبيرز بطولة الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي إيريك داير

أخبار تهمك

عاجل| بـ"الإنجليزية".. بيان للبرلمان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة إلى الإمارات بشأن "مسبار الأمل"

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يتخذ قرارا صادما بشأن بيكهام

منذ 37 دقيقة

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

سبب سرية جلسة تفويض الرئيس بإرسال قوات لمهام قتالية خارج البلاد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحدد شرطه الوحيد للتخلي عن مروان محسن

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي ينسحب من الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

مرتضي يتدخل بنفسه.. صفقة كبرى في الطريق إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يقترب من حسم مصير الجوكر

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تطمئن المواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح غير متوقع.. بركات يصدم جماهير الأهلي بشأن لقب نادي القرن

منذ حوالي 10 ساعة

برشلونة يستعيد نجمه قبيل موقعة نابولي المرتقبة

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

نجم وسط توتنهام على رادار مانشستر يونايتد

بعد رحيله.. بالأرقام ماذا قدم بوتشيتينو مع توتنهام خلال 5 مواسم ؟

وسط الانتقادات والسخرية.. مورينيو يبدأ في تطوير توتنهام ويحدد 5 صفقات نارية

مورينيو يعتذر لنجم توتنهام

جوزيه مورينيو وسر ريمونتادا توتنهام ضد أوليمبياكوس

تشكيلة توتنهام الرسمية أمام بورنموث .. مشاهدة مباراة توتنهام وبورنموث بث مباشر رابط مجاني Bein Sport

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:27 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام مانشستر سيتي

09:30 ص

الأهلي يحدد شرطه الوحيد للتخلي عن مروان محسن

09:32 ص

الصحة تطمئن المواطنين بشأن فيروس كورونا

08:10 ص

الأهلي يقترب من حسم مصير الجوكر

09:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً