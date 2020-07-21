تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.31% بمستهل تعاملات اليوم

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:34 ص
بوابة الفجر
تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.31% خاسراً 28.68 نقطة ليصل إلى مستوى 9343.05 نقطة، وبلغ حجم التداول 110.3 مليون سهم بقيمة 202.2 مليون ريال عبر تنفيذ 13871صفقة، وتراجع 24 سهماً، وارتفع 18 سهماً، واستقرت 4 أسهم، وهبطت 5 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.83%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاعي العقارات والنقل بنسبة 0.54%، 0.31%، على التوالي.
 
وأعلنت بورصـة قطـر، بأنّ شركة QNBللخدمات المالية قد وقعت إتفاقية تزويد السيولة مع مصرف قطر الإسلامي (QIBK)، وستقوم شركة QNBللخدمات المالية بمباشرة نشاط تزويد السيولة على مصرف قطر الاسلامي ابتداءا من يــوم الخميس المــوافـق 23 يوليو.

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