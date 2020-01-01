"أسباب خبيثة".. ما وراء مُخطط أردوغان بالاستعانة بمقاتلين صوماليين في ليبيا؟

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:31 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك

يكثف الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان، من تحركاته وزيارته المشبوهة الدولة قطر، لدعمه للتدخل في ليبيا، خاصةً بعد المعارضة الدولية للأمر، لذا يبحث استبدال المرتزقة السوريين بمقاتلين صوماليين في الحرب الليبية، حتى لا ينكشف أمره دوليًا.

زيارات مسؤولي تركيا لقطر
تساؤلات عديدة، أثيرت، جراء زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى قطر، ولقاء تميم بن حمد قبل أسبوعين، ثم زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، والتي ارتبطت على الأرجح بالملف الليبي الذي يشهد تطورات سريعة على المشهدين السياسي والعسكري.

أسباب استبعاد المرتزقة السوريين 
في ظل المعارضة الدولية، لأهداف تركيا الخبيثة التي ترمي للتدخل في ليبيا، يسعى أردوغان، لاستخدام مرتزقة من جنسيات أخرى بدلًا من المرتزقة السوريين.

وتسببت الاشتباكات المكثفة التي جرت في ليبيا من قبل المرتزقة السورية قبل أيام، في تفكير أردوغان، الاستعانة بالصوماليين، بدلًا منهم.

ونظرًا لأن الدوحة تعتبر قاعدة لتدريب الصوماليين ونقطة انطلاق لتوزيع هذه المقاتلين عبر مناطق النزاعات في الشرق الأوسط، يسعى أردوغان لتوحيد علاقته بها، لدعمه ومساندته.

انتقادات دولية
وبسبب مساعي أردوغان الخبيثة، جاءت المعارضة الدولية لتدخله في ليبيا، حيث أصدر البنتاجون تقرير كشف فيه أن تركيا أرسلت ما بين 3500 و 3800 مقاتل مدفوع الأجر إلى ليبيا لدعم ميليشيات حكومة الوفاق الوطني.

وتأتي زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بعد أسبوعين على زيارة سابقة قبل أيام للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي أول زيارة خارجية له منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، وصل أردوغان إلى الدوحة حيث أمضى يوما واحدا، التقى خلاله أمير قطر تميم بن حمد في الثاني من يوليو الجاري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقاتلين صوماليين ليبيا زيارة وزير الدفاع التركي خطط اردوغان اخبار ليبيا

أخبار تهمك

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

منذ حوالي 16 ساعة

الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يستعيد نجمه قبيل موقعة نابولي المرتقبة

منذ أقل من ساعتين

مرتضي يتدخل بنفسه.. صفقة كبرى في الطريق إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي ينسحب من الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يقترب من حسم مصير الجوكر

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل| بـ"الإنجليزية".. بيان للبرلمان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح غير متوقع.. بركات يصدم جماهير الأهلي بشأن لقب نادي القرن

منذ حوالي 10 ساعات

ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الصحة تطمئن المواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

سبب سرية جلسة تفويض الرئيس بإرسال قوات لمهام قتالية خارج البلاد

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة إلى الإمارات بشأن "مسبار الأمل"

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحدد شرطه الوحيد للتخلي عن مروان محسن

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:27 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام مانشستر سيتي

09:30 ص

الأهلي يحدد شرطه الوحيد للتخلي عن مروان محسن

09:32 ص

الصحة تطمئن المواطنين بشأن فيروس كورونا

08:10 ص

الأهلي يقترب من حسم مصير الجوكر

09:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً