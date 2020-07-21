بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي.. اليورو يرتفع أعلى مستوياته منذ مارس

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:34 ص
بوابة الفجر
رويترز
سجل اليورو أعلى مستوياته منذ مطلع مارس يوم الثلاثاء بعدما أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا بشأن خطة حوافز ضخمة لإنعاش اقتصاداته التي تضررت بفعل جائحة كورونا.

ورقتان ماليتان من فئة 50 يورو في مقر البنك المركزي الألماني بصورة من أرشيف رويترز.
ودفع إبرام الاتفاق اليورو للصعود بنسبة 0.2 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.1470 دولار وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من مارس آذار على الرغم من أن مكاسبه حد منها توقعات قبل فتح السوق بالتوصل لاتفاق في نهاية الأمر إلى جانب المعدلات المرتفعة التي سجلها اليورو في الآونة الأخيرة.

وسجل اليورو في أحدث تداول له انخفاضا بنسبة 0.1 بالمئة عند 1.1442 دولار.

كما عززت نتائج مشجعة من عدة تجارب للقاح كوفيد-19 المعنويات الأوسع نطاقا وكذلك العملات المرتبطة بالسلع الأولية.

وقال محللون إنه لا يوجد معلومات جديدة تذكر في الاتفاق النهائي يمكنها دفع اليورو للصعود أكثر من ذلك حيث تم بالفعل تحديد قيمة المنح وكذلك القروض.

واستقر مؤشر الدولار مقابل سلة عملات وسجل 95.813 في أحدث تداول.

وربح الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.7049 دولار أمريكي وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يونيو حزيران بعدما لم يقدم البنك المركزي سوى القليل من المفاجآت في محضر اجتماعه في الشهر الماضي وكذلك في كلمة محافظه.

واستفاد الجنيه الاسترليني أيضا من التحسن واسع النطاق في معنويات المخاطرة حيث زاد 0.4 بالمئة إلى 1.2716 دولار وهو أعلى مستوى منذ 11 يونيو حزيران.

وصعد 0.3 بالمئة مقابل اليورو إلى 90.16 بنس.


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