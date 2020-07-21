تعليمات صارمة من محافظ الجيزة بشأن التصالح في مخالفات البناء

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:24 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تعليمات جديدًا بشان التصالح في مخالفات البناء مع المواطنين، مشددًا على أهمية إزالة مخالفات البناء بصفة مستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة.

أكد "راشد"، بضرورة التعامل الجاد والحازم مع ملف الطلبات المقدمة بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وسرعة البت فى الطلبات التى سبق تقديمها او التي جاري تقديمها من قبل المواطنين حاليا، وذلك من خلال اللجان الفنية المشكلة وبالتنسيق الكامل مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن في ضوء الضوابط والمعايير المنصوص عليها قانونا وذلك فى موعد غايتة شهرين.

جاءت تصريحات المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة مع رؤساء اللجان الفنية المُشكلة للبت في طلبات التصالح، لبحث آخر المستجدات في طلبات التصالح المقدمة، ومناقشة المعوقات التي تواجه عمل اللجان الفنية، وذلك بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ورؤساء الاحياء والمراكز والمدن.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز ورؤساء اللجان على ضرورة انعقاد اللجان ثلاثة ايام أسبوعيا واعداد تقرير دوري وبيان بالطلبات التى تم قبولها والطلبات التى رفضت مشددا علي عدم قبول الطلبات الخاصه بالمخالفات والحالات التي لا يجوز التصالح فيها كما تطرق المحافظ خلال الاجتماع إلى مخالفات الجراجات مشددا على عدم التصالح على مخالفات الجراجات التى يمكن إعادتها إلى حالتها وإعادة استخدامها وباستثناء الحالات التى يستحيل إعادتها مره أخرى لحالاتها.

وحرص المحافظ على الاستماع من رؤساء اللجان الفنية عن المعوقات والمشاكل التي تواجه عملهم سواء أثناء البت في طلبات التصالح أو معاينة مواقع المخالفات محل الطلبات موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز بتذليل كل هذه المعوقات.

وفى نفس الاطار اكد محافظ الجيزة ان مجهودات ازاله مخالفات البناء مستمرة على مستوى المحافظة ولن تتوقف لردع المخالفين وتحقيق الانضباط.

محافظ الجيزة: أملاك الدولة خط أحمر


تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عددًا من المشروعات الخدمية بالقطاع الجنوبي، ببعض مراكز وقرى المحافظة؛ للوقوف على آخر ما تم عمله.

واستهل المحافظ جولته بتوجيه رؤساء المراكز والمدن بتحسين حالة الطرق ومداخل القرى ورفع تراكمات القمامة والمخلفات أولًا بأول، والالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الطريق.

وتفقد المحافظ محطة رفع مياه الصرف الصحي الرئيسية (السلام) ومحطة الرفع الفرعية بالصف، حيث شدد على مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بإسراع وتيرة العمل بمشروع الصرف الصحى بمركز الصف سواءًا الرفع أو المعالجة، وبدء تجارب التشغيل التجريبى خلال الفترة القليلة القادمة تمهيدًا للتشغيل الفعلى فى موعد غايته نهاية شهر أغسطس، موجهًا رئيس مركز ومدينة الصف وبالتنسيق مع جهات الصرف الصحى بالإنتهاء من توصيل الوصلات المنزلية.

واستمع لمطالب عدد من المواطنين، بشأن إزالة المعوقات الخاصة بتشغيل مدرسة عرب الهيرة وتوصيل خدمات الغاز الطبيعى لعدد من قرى الصف، حيث وجه رئيس المدينة بالتنسيق مع الجهات المعنية بحث إمكانية تنفيذها.

وخلال تفقده لأعمال توسعات محطة مياه الشرب بأطفيح أشار المحافظ إلى أن الكمية التى أضافتها التوسعات بمقدار 60 ألف م3 يوم ساهمت فى مضاعفة طاقة المحطة لتصبح 120 ألف م3 يوم وحل مشكلات المياه بمركز ومدينة أطفيح وإيقاف العمل بنظام المناوبات، كما أستمع المحافظ لعدد من المهندسين القائمين على أعمال التطهير والتعقيم والتنقية لمياه الشرب. قاموا خلالها بشرح العمليات التى تمر من خلالها مياه الشرب منذ دخول المحطة وحتى ضخها للمواطنين وذلك بمعامل المحطة.


كما تفقد المحافظ أعمال السوق الحضارى بأطفيح والذى يتم تجهيزه لنقل شوادر الخضر والفاكهة، وإنشاء سوق حديث ومطور يحتوى على 112 محل منها 96 تجارى و16 خدمى، والذي من شأنه المساهمة فى القضاء على مشاكل الباعة الجائلين وإشغال.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التوسعة وتوفير مساحات الأراضى اللازمة لإقامة السوق، وسرعة الإنتهاء من أعمال الإزالة للمخالفات خاصة تلك المقامة على أملاك الدولة معبرًا بقوله " أملاك الدولة خط أحمر".

وكلف محافظ الجيزة رئيس مدينة أطفيح بصرف مكافأة نصف شهر للعاملين بقطاع الحملة الميكانيكية تحفيزًا لهم على إلتزامهم وتفانيهم فى العمل.

كما تفقد المحافظ مستشفى الصف المركزى مرورًا على أقسام الإستقبال والطوارئ والعناية المركزة وغرفة الأمصال والأشعة، مؤكدًا لهم على ضرورة تقديم الخدمة للمواطنين على مدار الـــ 24 ساعة بنفس الكفاءة حيث قام المحافظ بالتأكد من مدى إلتزام العاملين والأطقم الطبية والتمريض مشيرًا إلى ضرورة إتخاذ كافة التدابير الإحترازية لحمايتهم وحماية المرضى، وتوفير الأمصال الخاصة بلدغات الحشرات نظرًا لطبيعة المنطقة، كما وجه مدير مديرة الشئون الصحية بالجيزة بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأبنية وأجهزة ومعدات المسشتفى وتعزيز موارد المستشفى للإتفاق على تلك الأعمال إلى جانب المخصصات الوزارية.

ووجه المحافظ التحية والشكر للمهندسين القائمين على أعمال الطريق الدائرى الأوسطى قطاع غرب النيل الفيوم والذى يجرى العمل به بطول 25 كم من الشركات المنفذة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكلف المحافظ رئيس مدينة البدرشين بسرعة الإنتهاء من أعمال الإزالة المطلوبة لتوفير المساحات المطلوبة لمطلع الطريق والذى يربطه بمركز ومدينة البدرشين وطريق مصر أسوان الزراعي.

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