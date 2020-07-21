اليوم الآخير.. وكيل تعليم بني سويف تراجع إجراءات كورونا بلجان الثانوية العامة (صور)

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:22 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، مع سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم سير امتحانات الثانوية العامة والتي انطلقت في 21 الشهر الماضى وتختتم اليوم بإمتحان مادة "الجبر والهندسة الفراغية" لطلاب شعبة علمي رياضة وكان طلاب الشعبية الأدبية وشعبة العلوم قد أنهوا إمتحاناتهم يوم الأحد الماضى إذ أدى الامتحانات ما يقرب من 16 ألف طالب وطالبة من أبناء المحافظة موزعين على 51 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة بجانب لجنة واحدة للمكفوفين.

واطمأن المحافظ، من خلال تواصله مع وكيل الوزارة التي تفقدت صباح اليوم عددًا من لجان الامتحانات ببعض لجان الامتحانات بمركز ومدينة الواسطى، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والإلتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول والخروج عبر بوابات التعقيم، وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب.

وتأكدت وكيل الوزارة من ارتداء الكمامات والواقيات بالشكل الصحيح، بجانب ارتداء واقيات الوجه والحذاء، والكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الإلتزام بالعدد المحدد 14 طالبًا داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.

وشّدد المحافظ على إستمرار وتكثيف المتابعة الميدانية لكل اللجان على مستوى الإدارات التعليمية للسبع، والتأكيد على تطبيق جميع الإجراءات القانونية ضد أية حالات غش يتم ضبطها، مع ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الوحدة المحلية والجهات المعنية، وتعميم تلك التوجيهات على كل اللجان، مع متابعة تنفيذها، ورصد أية مخالفات أولًا بأول لسرعة تلافيها.

ونوهت سهام يوسف وكيلة الوزارة عن توجيهات المحافظ بتلافي بعض الملاحظات التي ظهرت في أول يوم للامتحانات، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوثها مجددًا، مشيرة إلى أنه تم تكليف 10 من المعلمين والإداريين لمتابعة الإلتزام بتلك الإجراءات الاحترازية قبل دخول اللجنة على مستوى الإدارات التعليمية، فضلًا عن إيفاد الوزارة مراقب جودة لكل.

ويواصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، متابعته لسير إمتحانات الثانوية العامة بمراكز المحافظة، من خلال اللجنة العليا التي شكلها برئاسته، وتضم في عضويتها مدير الأمن والمستشار العسكري للمحافظة ومدير مديرية التربية والتعليم ومديرى إداراتي التعليم العام والأمن بالتربية والتعليم، حيث تولت اللجنة وضع تصور وتقدير للمواقف والأزمات التي قد تحدث قبل أو أثناء الامتحانات والعمل علي وضع السيناريوهات المختلفة لحلها.

كما وضعت اللجنة خطط تأمين للجان سير الامتحانات من الخارج، وتوفير وسائل نقل كراسات الامتحانات من مقر الجهة المسئولة عن الطباعة إلي مراكز التوزيع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها، وتقديم الدعم اللوجسيتي اللازم للجان سير الامتحان، بجانب الاطمئنان علي انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات التي تستمر حتى 21 من شهر يوليو القادم.
اليوم الآخير.. وكيل تعليم بني سويف تراجع إجراءات كورونا بلجان الثانوية العامة (صور)
اليوم الآخير.. وكيل تعليم بني سويف تراجع إجراءات كورونا بلجان الثانوية العامة (صور)
اليوم الآخير.. وكيل تعليم بني سويف تراجع إجراءات كورونا بلجان الثانوية العامة (صور)
اليوم الآخير.. وكيل تعليم بني سويف تراجع إجراءات كورونا بلجان الثانوية العامة (صور)
اليوم الآخير.. وكيل تعليم بني سويف تراجع إجراءات كورونا بلجان الثانوية العامة (صور)
اليوم الآخير.. وكيل تعليم بني سويف تراجع إجراءات كورونا بلجان الثانوية العامة (صور)
اليوم الآخير.. وكيل تعليم بني سويف تراجع إجراءات كورونا بلجان الثانوية العامة (صور)
اليوم الآخير.. وكيل تعليم بني سويف تراجع إجراءات كورونا بلجان الثانوية العامة (صور)
اليوم الآخير.. وكيل تعليم بني سويف تراجع إجراءات كورونا بلجان الثانوية العامة (صور)
اليوم الآخير.. وكيل تعليم بني سويف تراجع إجراءات كورونا بلجان الثانوية العامة (صور)
اليوم الآخير.. وكيل تعليم بني سويف تراجع إجراءات كورونا بلجان الثانوية العامة (صور)
اليوم الآخير.. وكيل تعليم بني سويف تراجع إجراءات كورونا بلجان الثانوية العامة (صور)
اليوم الآخير.. وكيل تعليم بني سويف تراجع إجراءات كورونا بلجان الثانوية العامة (صور)
اليوم الآخير.. وكيل تعليم بني سويف تراجع إجراءات كورونا بلجان الثانوية العامة (صور)
اليوم الآخير.. وكيل تعليم بني سويف تراجع إجراءات كورونا بلجان الثانوية العامة (صور)
اليوم الآخير.. وكيل تعليم بني سويف تراجع إجراءات كورونا بلجان الثانوية العامة (صور)
اليوم الآخير.. وكيل تعليم بني سويف تراجع إجراءات كورونا بلجان الثانوية العامة (صور)
اليوم الآخير.. وكيل تعليم بني سويف تراجع إجراءات كورونا بلجان الثانوية العامة (صور)
اليوم الآخير.. وكيل تعليم بني سويف تراجع إجراءات كورونا بلجان الثانوية العامة (صور)
اليوم الآخير.. وكيل تعليم بني سويف تراجع إجراءات كورونا بلجان الثانوية العامة (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مديرية امن بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف فيروس كورونا دكتور محمد هاني غنيم حظر التجوال جامعة بني سويف بني سويف الثانوية العامة

أخبار تهمك

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة إلى الإمارات بشأن "مسبار الأمل"

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحدد شرطه الوحيد للتخلي عن مروان محسن

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم مصير الجوكر

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

برشلونة يستعيد نجمه قبيل موقعة نابولي المرتقبة

منذ ساعتين

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| بـ"الإنجليزية".. بيان للبرلمان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة تطمئن المواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضي يتدخل بنفسه.. صفقة كبرى في الطريق إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

مانشستر يونايتد يلقن دي خيا درسا قاسيا

منذ 19 دقيقة

فايلر يتخذ قرارا صادما بشأن بيكهام

منذ 40 دقيقة

تصريح غير متوقع.. بركات يصدم جماهير الأهلي بشأن لقب نادي القرن

منذ حوالي 10 ساعة

سبب سرية جلسة تفويض الرئيس بإرسال قوات لمهام قتالية خارج البلاد

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يطمئن على جاهزية 52 لجنة لامتحانات الثانوية العامة (صور)

ببوابات تعقيم وكواشف حرارة.. تجهيز 60 لجنة لامتحانات الثانوية ببني سويف (صور)

نقل 2500 ملاحظً مجانا إلى لجان امتحانات الثانوية العامة في بني سويف (صور)

الشرطة تخلي محيط لجان الثانوية العامة من اولياء الأمور ببني سويف (صور)

محافظ بني سويف يشدد على الالتزام بالاجراءات الوقائية بلجان الثانوية العامة (صور)

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا بلجان الثانوية العامة "صور"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:27 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام مانشستر سيتي

09:30 ص

الأهلي يحدد شرطه الوحيد للتخلي عن مروان محسن

09:32 ص

الصحة تطمئن المواطنين بشأن فيروس كورونا

08:10 ص

الأهلي يقترب من حسم مصير الجوكر

09:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً