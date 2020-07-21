اليوم الآخير.. وكيل تعليم بني سويف تراجع إجراءات كورونا بلجان الثانوية العامة (صور)

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، مع سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم سير امتحانات الثانوية العامة والتي انطلقت في 21 الشهر الماضى وتختتم اليوم بإمتحان مادة "الجبر والهندسة الفراغية" لطلاب شعبة علمي رياضة وكان طلاب الشعبية الأدبية وشعبة العلوم قد أنهوا إمتحاناتهم يوم الأحد الماضى إذ أدى الامتحانات ما يقرب من 16 ألف طالب وطالبة من أبناء المحافظة موزعين على 51 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة بجانب لجنة واحدة للمكفوفين.



واطمأن المحافظ، من خلال تواصله مع وكيل الوزارة التي تفقدت صباح اليوم عددًا من لجان الامتحانات ببعض لجان الامتحانات بمركز ومدينة الواسطى، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والإلتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول والخروج عبر بوابات التعقيم، وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب.



وتأكدت وكيل الوزارة من ارتداء الكمامات والواقيات بالشكل الصحيح، بجانب ارتداء واقيات الوجه والحذاء، والكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الإلتزام بالعدد المحدد 14 طالبًا داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.



وشّدد المحافظ على إستمرار وتكثيف المتابعة الميدانية لكل اللجان على مستوى الإدارات التعليمية للسبع، والتأكيد على تطبيق جميع الإجراءات القانونية ضد أية حالات غش يتم ضبطها، مع ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الوحدة المحلية والجهات المعنية، وتعميم تلك التوجيهات على كل اللجان، مع متابعة تنفيذها، ورصد أية مخالفات أولًا بأول لسرعة تلافيها.



ونوهت سهام يوسف وكيلة الوزارة عن توجيهات المحافظ بتلافي بعض الملاحظات التي ظهرت في أول يوم للامتحانات، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوثها مجددًا، مشيرة إلى أنه تم تكليف 10 من المعلمين والإداريين لمتابعة الإلتزام بتلك الإجراءات الاحترازية قبل دخول اللجنة على مستوى الإدارات التعليمية، فضلًا عن إيفاد الوزارة مراقب جودة لكل.



ويواصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، متابعته لسير إمتحانات الثانوية العامة بمراكز المحافظة، من خلال اللجنة العليا التي شكلها برئاسته، وتضم في عضويتها مدير الأمن والمستشار العسكري للمحافظة ومدير مديرية التربية والتعليم ومديرى إداراتي التعليم العام والأمن بالتربية والتعليم، حيث تولت اللجنة وضع تصور وتقدير للمواقف والأزمات التي قد تحدث قبل أو أثناء الامتحانات والعمل علي وضع السيناريوهات المختلفة لحلها.



كما وضعت اللجنة خطط تأمين للجان سير الامتحانات من الخارج، وتوفير وسائل نقل كراسات الامتحانات من مقر الجهة المسئولة عن الطباعة إلي مراكز التوزيع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها، وتقديم الدعم اللوجسيتي اللازم للجان سير الامتحان، بجانب الاطمئنان علي انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات التي تستمر حتى 21 من شهر يوليو القادم.

