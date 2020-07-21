"باتون ساليه" يتصدر تريند جوجل.. إليك طريقة تحضيره بالمنزل

تصدر مصطلح "باتون ساليه"، تريند جوجل اليوم الثلاثاء الموافق 21/7/2020، وهذا بعد انتشار فيديو لمطرب المهرجانات حمو بيكا وهو يتعثر في نطق كلمة "باتون ساليه" لينطقها "باتون باليه"، حيث يعتبر من الوجبات التي توجد بقوه على مائدة الإفطار وعن طريقه تحضيره بالمنزل بدلا من شراءه، وإليك عزيزتي ست البيت الخطوات والمقادير اتبعيها:





باتون ساليه.. المقادير

احضري 3 كواب من الدقيق، مع ملعقة من الملح وملعقة من البيكينج باودر ونص كوب من السمن البلدي، مع قطرات من أي نوع زيت بتستخدميه، وبيضة وكمون حصا و1/2 كيس خميرة فوريةن وملعقة من السكر و3/4/ كوب من اللبن.





طريقة تحضير "باتون ساليه" في المنزل





ضعي الخميرة مع السكر واللبن ولابد أن يكون اللبن دافئ حتى تتفاعل الخميرة بسرعة.

اضيفي في وعاء الكمون مع الملح والدقيق والبيكنج باودر وقليبهم جيدا.

اضيفي السمن والزيت والخميرة حتى تتخمر العجينة أي اتركيها حوالي نصف ساعة.

افردي العجينة على شكل مستطيل بالنشابة.

قطعي العجينة شرائح بالسكينة ولفيها أصابع وضعيها على الصينية واهني وجه باتون تقطع شرائح بالسكينة وتلف إلى أصابع وتوضع فى الصينية، ويدهن الوجه بالبيض المخفوق مع اللبن وتوضع في الفرن.