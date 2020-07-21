أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 21-7-2020 في الأسوق.. "الفاصوليا" تسجل 10 جنيهات

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:13 ص
بوابة الفجر

استقرت أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم ، في سوق العبور وذلك في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الحالية وجاءت الاسعار كما يلي:


ترواح سعر كيلو الطماطم بين 1.5- 4 جنيهات مقابل 2.5-4.5، وأسعار البطاطس 1.25-2.5 مقابل، وأسعار الفاصوليا تتراوح بين 3-10جنيهات، وسعر البصل يتراوح بين 2.5 - 7.5، أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى بين 3 - 5 جنيهات، سعر الكوسة يتراوح بين 1.5-4 مقابل 2-4 جنيهات، وسعر الخيار يتراوح بين 3-5، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات.

 
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 544 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28924 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 627 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 50 حالة جديدة.


وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 88402 حالة من ضمنهم 28924 حالة تم شفاؤها، و4352 حالة وفاة.

 


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