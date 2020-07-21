كوكتيل مخدرات.. اعترافات مثيرة لديلر الوراق لاتجاره في المخدرات

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:12 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق، في واقعة سقوط عاطل" له معلومات جنائية" بحوزته ١٧ طربة حشيش و١٠٠ قرص مخدر وسلاح بمنطقة الوراق، وأدلى المتهم باعترافاته بإتجاره في المخدرات من أجل الثروة، وكان يقوم بتخزينها في منزله.

وأوضح المتهم في اعترافاته، أنه كان يروج لتجارة المخدرات على أصدقائه بالمنطقة، عن طريق الهاتف المحمول، ويقوم بتوصيل المخدرات عن طريق سيارة، وذلك من أجل الثروة، بالاضافة لضبطه بسلاح ناري للدفاع عن النفس، ومبالغ مالية تصل ل ٥ آلاف جنيه مقابل الاتجار.

وتمكن ضباط مباحث قسم الوراق، من ضبط عاطل حال تواجده بدائرة القسم، بتهمة حيازته على ١٧طربة حشيش و١٠٠ قرص مخدر، بالاضافة الي سلاح ناري وهاتف محمول، وميزان، مبلغ ومالي. 

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الوراق، التي أشرف عليها مدير أمن الجيزة، إلى قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة، وتم إعداد كمين له والقبض عليه، وبحوزته مخدر الهيروين

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

بحوزته أقراص وحشيش.. حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

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مخدرات تجارة المخدرات الوراق

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