وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ الغربية نتائج الموجة 16 لإزالة التعديات

وتم الإشارة إلى أن المحافظة نجحت فى إزالة 274 حالة تعدي على مساحة 20 ألف متر فى مجال التعديات على الأراضى الزراعية والمبانى.





وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تنفيذ الإزالات دون تهاون، والتعامل مع التعديات بمنتهى الحزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حسم.





كما تم خلال الاجتماع متابعة جهود المحافظة لتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين ومنع التجمعات الكبيرة، فى ظل قرارات مجلس الوزراء بالفتح التدريجي لبعض المنشآت الخدمية والمطاعم والكافيهات والمقاهي والمحال التجارية وتحديد مواعيد رسمية لغلقها.





وطالب شعراوى بضرورة تكثيف حملات المتابعة اليومية للأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن علي المنشآت الخدمية وإزالة الإشغالات والتعديات في الطرق العامة والميادين لتيسير حركة المواطنين والمرور، والقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين.





وخلال اللقاء تم استعراض الموقف التنفيذي لتطوير بعض نقاط مشروع مسار العائلة المقدسة بالمحافظة، حيث وجه الوزير شعراوى بتكثيف الأعمال للإنتهاء فى المواعيد المحددة فى إطار تنشيط السياحة الدينية والثقافية بالمحافظة.



