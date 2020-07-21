"الإسكان" تبحث آليات توفير استثمارات بقيمة 250 مليون جنيه

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:03 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ


ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان لشئون البنية الأساسية اجتماعا عبر  تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة آليات تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير  استثمارات بقيمة 250 مليون جنيه لتلبية احتياجات المواطنين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، وذلك بحضور الدكتور أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، ومستشار وزير الاسكان لشئون المرافق ومتابعة المشروعات، ورؤساء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه أسوان. 

وأوضح الدكتور  سيد إسماعيل، أن الاجتماع تناول دراسة كيفية توفير المبالغ المطلوبة من الخطط الاستثمارية المتاحة بالوزارة وذلك خلال العامين الماليين 2020 – 2021  / 2021 – 2022، مشيراً إلى أن الاجتماع انتهى إلى تخصيص الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي مبلغ 137 مليون جنيه من خطتها الاستثمارية لمحافظة أسوان لتنفيذ المشروعات ذات الأهمية بالمحافظة يتم تدبيرها على عامين ماليين (2020-2021 / 2021-2022)، بجانب تدبير مبلغ 100 مليون جنيه من وزارة التخطيط طبقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مضيفاً أن الدولة تولى اهتماما كبيرا لمشروعات البنية التحتية ولا سيما بمدن ومحافظات الصعيد. 

ووجه الدكتور سيد إسماعيل، خلال الاجتماع، باستكمال باقي الاستثمارات المطلوبة من وفورات الخطط الاستثمارية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بجانب قيام محافظة أسوان بالمساهمة  بنسبة 10% من إجمالى المبالغ المطلوبة، حيث وعد الدكتور أحمد شعبان،  بالدراسة والعرض على محافظ أسوان لتوفيرها من خطط المحافظة.

كما كلف الدكتور سيد إسماعيل، لجنة الخطة الاستثمارية بالوزارة بسرعة البدء بالخطوات التنفيذية بالتنسيق  مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى  والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتدبير التمويل المطلوب، على أن تقوم  شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بسرعة تحديد المشروعات ذات الأولوية ووضع البرامج الزمنية لتنفيذها، وذلك خلال اسبوع من تاريخه.

كما اطلع الدكتور سيد إسماعيل، على الموقف التنفيذي للسيب النهائي لصرف المياه الناتجة من محطة معالجة صرف صحي بلانة بنظام المعالجة الثلاثية، والمقرر صرفها على مصرف الجعافرة، ووجه بسرعة التنسيق بين الجهات المسئولة عن التنفيذ ومحافظة أسوان لتذليل كافة العقبات أمام المشروع لسرعة الانتهاء منه قبل دخول فصل الشتاء، وكذا تقديم البرامج الزمنية المضغوطة لتنفيذ ذلك، وعقد اجتماع اسبوعي لمتابعة تنفيذ ما تم من توجيهات.                                                                              

جدير بالذكر أنه خلال زيارة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة للمحافظة لمتابعة آخر ما وصلت اليه مشروعات التنمية بالمحافظة،  وافق على تخصيص 250 مليون جنيه لتلبية  احتياجات المواطنين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، منها  100 مليون جنيه يتم تخصيصها من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالاضافة الى 150 مليون جنيه تقوم بتدبيرها الجهات التابعة لوزارة الاسكان، وذلك على ضوء أولويات مشروعات المياه والصرف الصحي بالمحافظة. 




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